Manuela Arcuri in Rai dopo anni: la serie in cui sarà protagonista

Manuela Arcuri sta per tornare sulla Rai con una nuova fiction in programma per primavera 2024. Ecco i dettagli.

L’ultimo impegno di Manuela Arcuri con la Rai risale al 2019, quando fu concorrente a Ballando con le Stelle, talent in prima serata di Milly Carlucci. Il prossimo anno, tuttavia, l’attrice tornerà sui teleschermi dell’emittente nazionale con una nuova fiction, in programma per primavera.

Manuela Arcuri protagonista in una nuova fiction Rai 1: i dettagli

Intervistata al Giornale, Manuela Arcuri ha rivelato qualche dettaglio sulla nuova serie che la vedrà protagonista. Il titolo provvisorio è La Donna della Seconda Repubblica: “È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica“. La serie, come spiegato dall’attrice, sarà strutturata in quattro puntate e arriverà nel 2024.

Il ruolo in Hoganbiiki – Il valore della sconfitta

Manuela Arcuri ha recentemente recitato in Hoganbiiki – Il valore della sconfitta, film disponibile su Prime Video e con Enzo Dino alla regia. L’attrice, nel corso dell’intervista, ha approfondito il ruolo del personaggio che ha interpretato: Stefania Trezzi, una professoressa di educazione fisica che si ritrova ad essere insegnante di sostegno in una classe di alunni disadattati, in quanto accusata di uno scandalo che non la vede realmente coinvolta. “Stefania cerca di capire cosa c’è dietro l’aggressività e le prepotenze di questi ragazzi. Con pazienza, resistendo a provocazioni e insulti, cercherà di risalire alle cause – quasi sempre familiari – del loro disagio” ha spiegato l’attrice.

Al centro della trama anche la partecipazione della sua classe al torneo di pallavolo della scuola, dietro suggerimento della stessa insegnante. La sconfitta in finale è espressione del reale significato di Hoganbiiki, titolo del film. Il termine, di derivazione giapponese, serve ad esprimere simpatia per il perdente. “Esattamente il contrario di quanto predica la cultura occidentale, che empatizza solo col vincitore” ha detto Manuela.

Emanuela Arcuri: passato e futuro di un’attrice affermata

Oggi è un’attrice affermata, ma in passato Manuela Arcuri ha dovuto fare i conti anche con pesanti sconfitte, come quando, appena maggiorenne, venne provinata da Massimo Troisi per un ruolo ne Il Postino. “Proprio all’ultimo, invece di me, Troisi scelse la Cucinotta. La presi malissimo. Solo col tempo ho capito che è proprio grazie a delusioni come questa ho fortificato il mio carattere” ha raccontato Manuela. Al di là di qualche sconfitta, l’attrice, agli inizi della sua carriera, ebbe modo di recitare accanto a Carlo Verdone, Vincenzo Salemme, Christian De Sica e Giorgio Panariello, tutte personalità di spicco nel mondo dello spettacolo.

Oltre alla già citata fiction su Rai 1, con il titolo provvisorio de La Donna della Seconda Repubblica, per Manuela si prospettano altri importanti progetti futuri. Come spiegato nell’intervista, in autunno girerà il suo primo film horror, intitolato Beautiful girls (coproduzione italo-spagnola). Tra i sogni non ancora realizzati c’è, infine, quello di misurarsi in un musical al teatro: “Mettermi alla prova nella forma di spettacolo più completa che ci sia: questo mi entusiasmerebbe“.