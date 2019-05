Manuela Arcuri, Domenica In: risposta su nozze e rapporto col fidanzato

Manuela Arcuri a Domenica In, confidenze: la risposta sul matrimonio, le curiosità sul fidanzato e le parole su Ballando con le Stelle (lite Todaro – Selvaggia Lucarelli)

Manuela Arcuri è sbarcata nel salotto di Domenica In, concedendo una ‘sensibile’ intervista a Mara Venier. L’attrice, dal 2010 fidanzata con l’imprenditore Giovanni con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia (nato l’8 maggio 2014), ha toccato diversi temi che la riguardano. Dalla sua esperienza a Ballando con le Stelle si è passati alla vita in compagnia di Giovanni, fino alla risposta su un possibile matrimonio futuro. Naturalmente non sono mancati momenti in cui si è parlato della Arcuri mamma, visto che oggi casca proprio la festa dedicata a tutte le madri. Auguri!

“Giovanni è al di fuori da questo mondo e non mi vive come personaggio”

L’intervista inizia da Ballando con le Stelle, più precisamente Mara Venier chiede un parere a Manuela circa le polemiche arroventate scatenatesi nell’ultima puntata, quelle riguardanti Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli. Scorre la clip sul diverbio, poi si rientra in studio. “Noi non vediamo tutto dal dietro le quinte”, dice Manuela che aggiunge: “La giuria, secondo me, ha giudicato solo il loro balletto”. Si cambia argomento. Come ha conosciuto Giovanni? “Eravamo amici, ci siamo persi di vista per un periodo. Poi ci siamo rincontrati e non ci siamo più lasciati. Lui è completamente al di fuori da questo mondo e non mi vive come personaggio. Mi vive come Manuela. Ha voluto scavare dentro di me“. Matrimonio?

Il videomessaggio del fratello di Manuela Arcuri e la risposta sul matrimonio

La Arcuri è pronta per l’altare? “Vediamo“, sussurra a Mara Venier. Insomma, al momento nulla in cantiere ma mai dire mai. Le sorprese per l’attrice non sono finite qui. Arriva un messaggio dal fratello Sergio, a cui è legatissima. “Non mi aspettavo che saresti diventata una madre così attenta. Certe volte sei troppo apprensiva, ma è bello che sia così. Sei stata la mia sorellina meravigliosa”, uno stralcio della missiva di Sergio. Infine, arriva in studio la madre: “Più che mamma e figlia siamo amiche, sorelle. Lo desideravo e l’ho avuto un rapporto del genere con Manuela. La nascita di Mattia ha cambiato la mia vita. Ho avuto tutto”.