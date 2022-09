La notizia del morte di Manuel Vallicella per suicidio sta sconvolgendo la rete e non solo. Il suo profilo Instagram è stato invaso da fan e spettatori che vogliono ricordarlo, lasciando un commento sotto le sue foto. Non possono che esserci solo complimenti ed elogi per la bella persona che era. Purtroppo però la fragilità mostrata già a Uomini e Donne pare si sia accentuata ancor di più quando è venuta a mancare la mamma, la persona più importante della sua vita.

Manuel contava su sua madre, era la colonna portante delle sue giornate nonostante fosse malata. Erano unitissimi, una cosa sola. Per il resto non è stato molto fortunato nella sua vita e oltre alla mamma pare non ci fossero legami solidi con altri parenti. Il suo gesto estremo però ha sconvolto i suoi amici, che non se lo aspettavano. L’amico di Manuel Vallicella ha svelato le possibili cause del suicidio. Enrico è stato contattato da Fanpage dopo la notizia della scomparsa dell’ex tronista.

“Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Era cambiato dopo la sua scomparsa”, ha raccontato. Purtroppo però Manuel teneva tutto dentro e non si apriva neanche con i suoi amici. Non condivideva neanche la sua vita sentimentale, per cui non sanno se avesse una compagna o meno. Ha rivelato come ha scoperto la morte di Vallicella: “Me lo hanno detto i nostri amici, avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio”. Lo ha sentito l’ultima volta quattro giorni fa, quando lo ha invitato a giocare a calcetto ma ha ricevuto un no come risposta.

Durante la telefonata non aveva avuto sospetti di nulla, niente di diverso dalle chiacchierate precedenti. Ma ha aggiunto: “Era bravo a mascherare le emozioni. Manuel ha avuto una vita travagliata”. Era sempre sulle sue, ha raccontato. Loro si sono accorti che qualcosa non andava ma sapevano bene che alla base di tutto c’era la sofferenza per la morte della mamma. Per questo non hanno dato molto peso alla situazione. Non avrebbero mai sospettato sarebbe potuto arrivare a togliersi la vita:

“Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto. Anche perché Manuel è sempre stato un ragazzo pieno di vita. Siamo rimasti tutti sconvolti, non ce lo saremmo mai aspettato”

Gli amici non riescono a darsi una spiegazione. Enrico ha fatto anche un’ulteriore riflessione: Manuel aveva partecipato a Uomini e Donne, era un po’ conosciuto e aveva quel minimo di fama, anche per questo non avrebbero mai potuto immaginare. Il suicidio di Manuel Vallicella probabilmente è stato un momento di debolezza:

“So che è durissima perdere un genitore ma aveva 35 anni, non 10, la vita va avanti. Immagino abbia avuto una debolezza in quel momento. Non aveva problemi particolari, nemmeno di lavoro o di salute. Non si drogava ed era sano come un pesce. Non ho parole”

I funerali di Manuel dovrebbero tenersi venerdì, come riportato da Amedeo Venza. Tanti ex volti di Uomini e Donne lo stanno ricordando in queste ore.