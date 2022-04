Manuel e Lulù, ex gieffina difende i Bortuzzo: “Lei deve fare un percorso”

Sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si stanno esprimendo tutti. Le opinioni di chi li ha vissuti nella Casa del GF Vip però non passano inosservate, visto che hanno avuto modo di vivere la nascita di questo amore. E alcuni forse stanno vivendo anche la fine, almeno chi è rimasto in contatto con loro due. Se ieri Gianmaria Antinolfi, che è legato a entrambi ma più a Manuel, ha detto che secondo lui Bortuzzo è arrivato a una decisione perché non era più tranquillo, oggi è intervenuta Manila Nazzaro sull’addio fra i due. O meglio, le hanno fatto una domanda e lei ha detto la sua.

Per Antinolfi, insomma, si è verificato ciò che è successo già nella Casa: a un certo punto Manuel non era più Sereno e ha troncato ogni rapporto con Lulù. Questo perché la mancanza di tranquillità si ripercuote sul suo stato di salute; insomma, lo ha ampiamente spiegato al Grande Fratello Vip. Nel frattempo però si è scatenata una bufera sulla famiglia Bortuzzo, colpevoli secondo alcuni di essersi messi in mezzo e aver interrotto il sogno della principessa Lulù. Lei ha sostenuto che il suo carattere non c’entra nulla, ma lo sosteneva anche al GF Vip quando rincorreva Manuel per tutta la Casa.

Oggi a difendere la famiglia Bortuzzo è stata proprio Manila Nazzaro. Intervistata da MondoTv 24, ha ribadito la sua opinione: Manuel e Lulù sono troppo diversi. Non solo caratterialmente, ma ciò che si intuisce dalle parole di Manila è che i due sarebbero in momenti della vita del tutto diversi. Ecco cosa ha detto:

“Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che Lulù debba fare ancora un percorso e che la decisione di Manuel non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia”

Invece la decisione di Manuel Bortuzzo di lasciare Lulù ha scatenato i fan della “fatina” contro papà Bortuzzo in particolare. Per la Nazzaro tutto ciò è “ridicolo, assurdo e insopportabile”. La scelta di interrompere questo rapporto non deve togliere nulla ai Bortuzzo, secondo lei:

“Non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie”

Se da una parte Manila ha difeso la famiglia Bortuzzo, dall’altra non ha dimenticato di sottolineare anche la bellezza di Lulù. E secondo l’ex gieffina non è detto che sia finita per sempre:

“Vorrei che si proteggesse la bellezza di Manuel e della sua famiglia e la bellezza di Lulù nel suo animo. Che è molto diverso per caratteristiche e vita vissuta. Magari questa roba farà dei giri immensi e poi ritorneranno, non lo so”

In effetti sembra una scena già vista, i due si sono già lasciati e hanno litigato nella Casa del GF Vip 6 salvo poi tornare insieme, più uniti di prima. Forse la convivenza aveva fatto sì che si ritrovassero in poco tempo, nella vita reale potrebbe essere più complicato. Ma mai dire mai: Manuel e Lulù torneranno insieme?