Manuel Bortuzzo ritrova l’amore dopo Lulù Selassiè: tutti i dettagli

Dopo la separazione a dir poco burrascosa da Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo ha finalmente ritrovato la felicità al fianco di una ragazza di nome Costanza. Il celebre nuotatore ed ex gieffino ha raccontato tutti i dettagli sulla sua storia d’amore nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Chi, approfondendo anche le modalità con le quali lui e la sua nuova compagna di vita si sono conosciuti.

Un amore che, stando alle parole del nuotatore, è nato grazie ai social e che si è consolidato nel tempo, anche grazie alla romantica fuga alle Seychelles che i due hanno organizzato a inizio dicembre: qualche giorno passato insieme e lontano da tutti al fine di approfondire la loro conoscenza e capire quali fossero i loro reali sentimenti, ma soprattutto se ci fosse la reale possibilità di costruire qualcosa di serio.

Come si sono conosciuti Manuel Bortuzzo e la nuova compagna

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, il nuotatore ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare ai lettori uno dei momenti più felici della sua vita.

Come anticipato, Bortuzzo è reduce da una meravigliosa vacanza alle Seychelles: un periodo di pausa che l’ex gieffino si è concesso per staccare la spina in seguito alla vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista insieme all’ex compagna, conosciuta nella Casa del Grande Fratello, Lulù Selassiè, e per passare un po’ di tempo con la nuova fiamma, una giovane ragazza di nome Costanza Di Stefano, con la quale si conosce da pochi mesi e che frequenta lo IED di Firenze.

Il nuotatore, ha poi anche parlato di come lui e la compagna si sono conosciuti, tramite TikTok. Bortuzzo ha precisato di essere stato lui a contattare la ragazza, in quanto colpito da uno dei brevi video caricati da lei sul suo profilo del noto social: “La scorsa estate ero su TikTok e ho visto un video dove c’era lei con un’amica. Costanza è di Roma, studia a Firenze e spiegava quanto fosse difficile parlare il dialetto toscano per un romano. Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: “La devo conoscere”. Così le ho scritto“.

Nonostante i due si conoscano da poco tempo, dalle parole di Bortuzzo traspare una grande tranquillità, insieme alla consapevolezza di aver trovato in Costanza una persona sincera e con la quale condividere tutti gli aspetti della sua vita, sia quelli positivi che quelli negativi. Un traguardo non facile da raggiungere considerato il passato sentimentalmente burrascoso del nuotatore. “Sa tutto di me, posso dirle tutto. E questa sensazione di libertà mi ha fatto sentire che era possibile”, ha spiegato Bortuzzo.

L’esperienza al Grande Fratello

Infine, nonostante per Manuel pensare alla sua esperienza nel reality show di Canale 5 possa essere a tratti doloroso, per via della vicenda con Lulù Selassiè, nel corso della chiacchierata con Chi, il nuotatore ha comunque voluto fare un salto nel passato e ricordare come la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia sia finita per cambiargli totalmente la vita.

“È stata una svolta. Per quanto possa sembrare superficiale, è l’esperienza che mi ha dato quel gancio per tornare a essere un atleta. Vivendo tutte quelle emozioni in modo amplificato, mi è venuta voglia di rimettermi in gioco“, ha rivelato il nuotatore. In ogni caso, nel corso dell’intervista Bortuzzo non ha voluto parlare dell’ex compagna, che tutt’oggi si trova sotto processo con l’accusa di stalking nei confronti del nuotatore.