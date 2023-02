Manuel Bortuzzo in ospedale? Una foto e una frase allarmano i fan

È bastato un brevissimo video pubblicato su Instagram Stories per mettere in agitazione i numerosi follower di Manuel Bortuzzo. Nelle scorse ore, infatti, il celebre ex concorrente del Grande Fratello Vip (dove si era fidanzato con Lulù Selassié) e atleta paralimpico ha condiviso una storia che ha preoccupato e molto i suoi fan, sia per le immagini apparse alle sue spalle sia per la didascalia che ha accompagnato la clip.

Nella Instagram Stories di cui si sta parlando Manuel Bortuzzo si è mostrato con indosso la mascherina in una stanza al chiuso: non è certo al cento per cento, ma sembra proprio essere una struttura ospedaliera quella in cui lo sportivo si trova in queste ore. D’altra parte, ad oggi, gli unici luoghi dove la mascherina è ancora obbligatoria sono proprio i nosocomi.

Ma a scatenare la curiosità (e allo stesso tempo l’agitazione) da parte dei suoi seguaci sono state soprattutto le parole che Manuel Bortuzzo ha scritto, ovvero “La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”. Perché, dunque, scrivere una frase del genere?

Che cos’è cambiato all’improvviso nella vita di Manuel Bortuzzo? Perché si è sentito in dovere di scrivere un messaggio simile ai suoi follower? Se ci si dovesse basare solo su queste parole, mettendo insieme i pezzi, si potrebbe pensare che Bortuzzo stia attraversando nuovi problemi di salute, riguardo ai quali però aleggia ancora il mistero. Qui sotto alcuni dei tweet dei seguaci di Bortuzzo.

Mio dolce Manu , spero che tu stia bene ????????????????#manuelbortuzzo pic.twitter.com/Fzsm45hurQ — Giusy (@Giusy29999951) February 1, 2023

La storia di Manuel Bortuzzo

L’apprensione che i fan hanno in queste ore per Manuel Bortuzzo è ovviamente legata in modo stretto alla sua personale condizione fisica: da anni, infatti, l’atleta è obbligato su una sedia a rotelle a causa di un terribile fatto di cronaca nel quale si è trovato suo malgrado coinvolto nel 2019.

A quei tempi, Bortuzzo era un promettente nuotatore, la cui vita venne però sconvolta da un assurdo scambio di identità: due giovani, durante un agguato, avevano sparato “per errore” al ragazzo, convinto che fosse un’altra persona. Il colpo di pistola ha, com’è noto, causato una grave lesione al midollo che avrebbe lasciato Bortuzzo per sempre invalido.