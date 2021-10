Manuel Bortuzzo ha problemi di salute: come sta, interviene il GF Vip

Problemi di salute per Manuel Bortuzzo, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip. Il 22enne triestino nelle scorse ore ha visto un’impennata della propria temperatura corporea. La febbre è arrivata a 38.5°, recandogli anche dolori fastidiosi presumibilmente dovuti a una cistite. Le condizioni di salute del ragazzo hanno subito messo in allarme gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia, oltreché lo stesso Bortuzzo che è arrivato addirittura a prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare il gioco laddove la febbre non fosse scesa.

Fortunatamente, nel corso della serata di domenica 3 ottobre il corpo di Manuel ha dato buoni segnali, con la temperatura che è calata. Nonostante ciò, la sua situazione continua a essere monitorata con scrupolo e attenzione dal medico della trasmissione di Canale Cinque.

Non appena Bortuzzo ha iniziato ad accusare sintomi ha potuto sfruttare, come già fatto da Katia Ricciarelli, una stanza privata messa a disposizione dal programma. Trattasi di uno spazio in cui non ci sono telecamere e in cui Manuel può rintanarsi quando ne sente la necessità per motivi di salute. Nell’area predisposta dal GF Vip si è andato a riposare quando la febbre è salita non dandogli tregua.

Isolatosi dal resto del gruppo, il triestino è poi stato raggiunto da Lulù Selassié. La ragazza, con cui Manuel ha stretto un legame speciale nel corso dei primi giorni passati all’interno della dimora di Cinecittà, ha voluto stare vicina al compagno di viaggio che, come sopra accennato, ha poi dato segni di miglioramento. Quindi, per ora, è scongiurata l’ipotesi di dare l’addio alla Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Bortuzzo e Lulù: la coppia non decolla

Lucrezia continua il suo ‘pressing’, a tratti asfissiante, su Bortuzzo che in diversi frangenti, negli ultimi giorni, ha rifiutato di baciare sulla bocca la donna. Nessun gesto irrispettoso da parte di Manuel, ma soltanto la voglia di non affrettare i tempi e di non forzare determinate situazioni. Quella che sembrava una coppia partita a razzo stenta a decollare. Il ‘legame speciale’, inoltre, è stato affossato dal padre di Bortuzzo, Franco, che ha detto senza se e senza ma in una intervista recente che secondo la sua opinione Lulù non è la ragazza in grado di far innamorare suo figlio.