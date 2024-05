Manuel Bortuzzo ha denunciato Lulù: il caso spiegato bene

Manuel Bortuzzo avrebbe denunciato Lulù Selassié. Ma, si proceda con ordine. Negli ultimi mesi, i due sono stati protagonisti di diversi gossip che davano per certo un loro ritorno. O meglio, l’ex vippona ha fatto capire tramite foto e video che, in realtà, i due avrebbero continuato a vedersi di nascosto per tutto questo tempo. Ricordiamo, infatti, che la loro storia è giunta ufficialmente al termine nell’aprile del 2022, ben due anni fa. Da allora, Bortuzzo ha avuto altre relazioni, prima con la Tiktoker Angelica Benevieri e, successivamente, con una dama di Uomini e Donne, Ilenia Caccavale.

Nel frattempo, esperti del gossip come Alessandro Rosica hanno sempre sostenuto che i due ex vipponi avessero mantenuto una relazione segreta, per evitare di essere scoperti dal padre di lui. Una storia surreale, alla quale ai tempi avevano creduto in pochi. Tuttavia, qualche mese fa, la principessa Selassié ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando foto e video recenti proprio a casa di Manuel. Da allora, è emerso che i due si erano effettivamente incontrati di nuovo nel corso di questi anni, anche se la natura esatta della loro relazione è rimasta incerta.

A seguito di queste rivelazioni di Lulù, Bortuzzo è infatti rimasto in silenzio, mentre Alessandro Rosica ha svelato che il nuotatore avrebbe deciso di chiudere di nuovo e, questa volta, definitivamente la storia con l’influencer. Successivamente, poche settimane fa, Manuel è volato in Portogallo per partecipare ai Campionati Europei Open Para Swimming. In quei giorni, è stata diffusa un’immagine di Lulù che si trovava insieme alla sorella Clarissa in un hotel a Madeira, proprio nelle immediate vicinanze dell’alloggio dello sportivo. Ma, stando a quanto riportato sempre da Rosica, non si trattava di una coincidenza.

L’esperto di gossip ha infatti svelato che Lulù avrebbe seguito di nascosto Bortuzzo, tanto che quest’ultimo avrebbe fatto partire una querela per stalking contro l’ex fidanzata. A seguito di queste accuse, le sorelle Selassié avevano deciso di prendere azioni legali contro Alessandro Rosica, che ha poi annunciato di aver contraccambiato con un’altra denuncia.

Si arriva quindi a ieri, 3 maggio, 25esimo compleanno di Manuel. Anche in quest’occasione, Bortuzzo, Lulù e la sorella Clarissa hanno condiviso foto dallo stesso locale, alimentando il sospetto stessero festeggiando insieme. Ma, questa volta, Manuel non è voluto rimanere in silenzio e ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui pare confermare velatamente di aver effettivamente denunciato l’ex fidanzata:

Incredibile che con una denuncia in corso facciate credere ancora st*onzate.

Sebbene non nomini direttamente Lulù, sembra che il riferimento sia proprio a lei. A questo punto, non resta che attendere per capire se la Selassié deciderà di dare finalmente la sua versione dei fatti, così da capire meglio cosa c’è dietro questa intricata storia.