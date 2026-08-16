Manuel Bortuzzo furioso, la compagnia aerea gli distrugge la carrozzina: ira anche del padre

Manuel Bortuzzo furioso con Fly Ethiopian. Il nuotatore, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha reso noto un fatto increscioso di cui è stato vittima durante il volo con la compagnia aerea africana. Il 27enne ha raccontato, con tanto di foto a documentare l’accaduto, che la sua carrozzina è stata danneggiata e resa inutilizzabile. Anche il padre dell’atleta ed ex gieffino vip è intervenuto sulla vicenda, facendo sapere che verrà chiesto un risarcimento per il danno causato dal personale che aveva in custodia l’oggetto di prima necessità. Molti follower hanno inviato messaggi di sostegno a Bortuzzo, scagliandosi a loro volta contro la compagnia aerea.

Manuel Bortuzzo contro Fly Ethiopian dopo la rottura della carrozzina

Bortuzzo, per denunciare pubblicamente l’accaduto, nella giornata di Ferragosto ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram. A distanza di un giorno ha anche diffuso un post in bacheca, in modo tale che il messaggio resti visibile a tutti e non si autoelimini. In particolare, il nuotatore ha evidenziato che una carrozzina non è un gioco per le persone disabili, bensì uno strumento estremamente importante.

“Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà”, ha scritto Manuel, aggiungendo, in riferimento al danneggiamento, che “non è accettabile che nel 2026 le carrozzine vengano trattate con tale superficialità”.

Ha inoltre specificato che fortunatamente la rottura della carrozzina è avvenuta durante il viaggio di ritorno e non nel corso di quello di andata. “Fosse successo all’andata? Come facevo 8 giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile”, ha chiosato. Il 27enne la scorsa settimana si è recato in Africa, dove ha fatto un safari in Tanzania.

L’atleta ha proseguito dicendo che lui è fortunato, lasciando intendere che ha a disposizione altri mezzi con i quali potersi muovere. Ma non tutti hanno le sue stesse possibilità. Ed è a queste persone che ha rivolto l’ultimo pensiero, rimarcando quanto sia stato grave ciò che è avvenuto: “Mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava? Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato”.

L’ira di papà Franco Bortuzzo: vuole scuse e risarcimento

Il post di Manuel è stato commentato anche da papà Franco, che ha usato toni duri. “Imbecilli, e mi limito a questo. Aspetto scuse e risarcimento”, ha tuonato l’uomo. Tanti altri utenti hanno scritto commenti sulla vicenda. Molti, oltre a manifestare solidarietà nei confronti dello sportivo, hanno digitato la parola “vergogna”, attaccando la compagnia aerea.