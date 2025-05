Clarissa Selassiè difende Lulù da Manuel Bortuzzo: “Presto la verità”

Clarissa Selassiè non ha più intenzione di rimanere in silenzio. Dopo quello che avrebbe subito sua sorella Lulù, per lei questo è davvero il colmo. Sappiamo tutti della condanna che ha ricevuto proprio di recente e che ha fatto venire ufficialmente alla luce le accuse di stalking da parte di Manuel Bortuzzo, che ha raccontato una versione della storia che le tre sorelle non hanno affatto confermato, anzi. Qualcuno potrebbe dire che solo il tempo ci dirà la verità, ma Clarissa sembra sempre più decisa invece a ricoprirlo lei questo ruolo: difenderà sempre sua sorella con le unghie e con i denti, proprio come ha fatto su X oggi dove ha scritto: “Per ora è venuta a galla solo la superficie, ma la verità uscirà tutta, per filo e per segno. Chi sceglie di credere al contrario è cieco, ignorante e privo di qualsiasi valore“.

Proprio di recente Manuel è stato ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha ripercorso pubblicamente questi ultimi anni, rivelando quello che è successo davvero. Lulù, indignata, ha chiesto a Silvia Toffanin di essere intervistata anche lei per raccontare quella che invece è la sua versione.

Per ora è venuta a galla solo la superficie, ma la verità uscirà tutta, per filo e per segno. E quando uscirà, si vedrà il danno profondo che è stato inflitto a livello umano emotivo e morale sono solo a noi famiglia ma anche e soprattutto a Lulù. Chi sceglie di credere al… — Clary Selassie (@claryselassie) May 6, 2025

Clarissa Selassiè rompe il silenzio: Manuel Bortuzzo come reagirà?

Manuel infatti ha raccontato che ha provato più volte a riallacciare i rapporti con Lulù, apprezzando addirittura il forte sentimento che la ragazza provava nei suoi confronti. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, secondo Manuel, sarebbe stato un incontro in un hotel, dove la ragazza avrebbe alzato addirittura le mani su di lui. A quel punto lui le avrebbe detto: “Ci rivediamo in tribunale” e così è stato.

Clarissa, nel suo ultimo post pubblicato su X, ha lasciato intendere che nella prossima room che farà sui social, svelerà delle verità molto importanti: “Vogliono zittire ma qui la verità esce tutta per filo e per segno” così ha sganciato la bomba, pronta a raccontare cose che forse, fino a questo momento, non erano ancora saltate fuori.