Manuel Bortuzzo, è finita con Angelica Benevieri: i motivi, parla lei

Non c’è che dire, è durata davvero meno di un gatto in tangenziale la “relazione” (in questo caso vale la pena utilizzare le virgolette) fra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri. Non che servissero particolari conferme a riguardo, visto che ormai i segnali erano chiarissimi a tutti: eppure, nelle scorse ore la giovane e bella influencer ha vuotato il sacco in diretta su Instagram, confermando la fine della relazione con l’atleta paralimpico e svelando anche le motivazioni dietro al loro allontanamento.

Come riportato da Isa e Chia, la tiktoker si è collegata in streaming con i suoi follower per fare qualche chiacchiera e, evidentemente, rispondere alle domande dei più curiosi. La gran parte dei suoi seguaci, soprattutto quelli più pettegoli, morivano dalla voglia di scoprire che cosa stesse bollendo in pentola fra lei e Bortuzzo. Alla fine, tutta la verità è venuta a galla proprio grazie alle rivelazioni della diretta interessata, che si è voluta raccontare senza filtri di sorta.

A quanto pare, ad aver deciso di chiudere il rapporto è stata proprio Angelica Benevieri. La webstar ha raccontato di aver deciso di lasciare Bortuzzo perché, stando al suo racconto, non le dava le attenzioni che avrebbe voluto ricevere. “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io” ha dichiarato la Benevieri amareggiata, lanciando così un motivo ai suoi follower.

Nella stessa diretta, inoltre, Angelica Benevieri ha voluto mettere in chiaro un altro in punto in particolare. La relazione fra lei e Bortuzzo non è mai stata una questione di soldi, né tantomeno di visibilità. In merito, la tiktoker ha aggiunto: “Non l’ho usato. Non avevo bisogno di visibilità per fare copertine”.

La relazione fra i due, d’altra parte, non è mai sembrata particolarmente solida, e questo fin da subito. Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, eccezion fatta per uno scatto di coppia dove si mostravano teneramente abbracciati e intenti a baciarsi, non si erano mai esposti più di tanto via social (o perlomeno molto meno di tante altre coppie). Anche in considerazione della durata ridotta del rapporto, sembra che si stia parlando più di una fugace frequentazione che di una vera e propria storia d’amore.

Tutto tace, per il momento, dal lato Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino non ha ancora confermato né smentito la rottura, segno che probabilmente nemmeno lui stesso è mai stato particolarmente coinvolto in questo affaire sentimentale.