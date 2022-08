Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sono una coppia a tutti gli effetti. Pochi giorni fa il nuotatore e la TicToker sono usciti allo scoperto. Lui, sui suoi profili social, si è immortalato mentre dava un bacio alla ragazza, non lasciando spazio a dubbi sulla natura del rapporto. Nelle scorse ore la giovane ha conversato con i suoi ‘seguaci’ Instagram, confermando che con lo sportivo triestino ha iniziato a condividere una romantica love story. A chi le ha domandato se in questa fase della sua vita è felice, Angelica ha risposto con un convinto “tanto” e un radioso sorriso. Dopodiché, tra le Stories, ha postato uno scatto in cui si vede Manuel stringerla a sé. L’istantanea è stata corredata con un cuore rosso passione. Per farla breve: la Benevieri e Bortuzzo sono più innamoratissimi e hanno una gran voglia di gridare al mondo i sentimenti da cui sono stati travolti.

Viva l’amore e viva la gioventù; tuttavia è bene evidenziare anche una certa dose di incoerenza per quel che riguarda Manuel che, dopo aver chiuso la chiacchieratissima relazione con Lucrezia ‘Lulù’ Selassié (i due si sono conosciuti al GF Vip 6 e si sono promessi amore eterno, addirittura abbozzando progetti di convivenza), aveva assicurato che non avrebbe più parlato della sua vita privata. In aggiunta aveva affermato che, laddove avesse trovato una nuova compagna, avrebbe mantenuto il massimo riserbo sulla love story. A giudicare da come stanno andando le cose non sembra che stia rispettando la promessa.

“Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy”. Queste le esternazioni di Bortuzzo, arrivate a stretto giro dall’annuncio della fine della relazione con la principessa etiope. Giusto una manciata di settimane dopo, il giovane triestino si è auto smentito, apparendo al fianco di Angelica e non facendo nulla per nascondersi dal gossip. Peccato veniale, dopotutto. La gioventù, a volte, è pazza e fa promesse che non può mantenere.

Chi è Angelica Benevieri

Angelica è una star del web che su TikTok vanta quasi 270 mila follower. La ragazza ha 20 anni e ha fatto anche qualche incursione davanti alla cinepresa, partecipando a Imperfetti sconosciuti con Cesare Bocci e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco.