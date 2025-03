Manuel Bortuzzo, dalla fiaba all’addio è un attimo: crac con Costanza

The end, è già finita la love story tra Manuel Bortuzzo e Costanza Di Stefano. Questo almeno è ciò che assicura l’esperto di gossip Alessandro Rosica, alias ‘Investigatore Social’, che non ha dubbi sul fatto che la relazione sentimentale si sia conclusa. Il gossipparo ha anche rivelato i presunti motivi che avrebbero portato alla rottura, sottolineando che l’addio non è imputabile a tradimenti bensì a divergenze caratteriali. La notizia, sempre ammesso e non concesso che corrisponda a verità (per il momento i diretti interessati non hanno confermato, ma nemmeno smentito), arriva come un fulmine a ciel sereno.

Manuel Bortuzzo e Costanza, love story al capolinea: il gossip

Soltanto qualche settimana fa il nuotatore era stato ospite a Verissimo e aveva chiacchierato con Silvia Toffanin, spiegando che con Costanza aveva trovato un amore pulito e solido. A quanto pare tanto solido non era. In quel frangente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva anche narrato di aver trascorso una bellissima vacanza alle Seychelles con Costanza e che tutto era andato meravigliosamente bene. Una sorta di prova del nove superata in modo brillante. Insomma, pareva che sulla neonata love story, per dirla alla Pupo, non ci fosse nemmeno una nuvola. Per questo lo scoop firmato da Alessandro Rosica giunge inaspettato.

Manuel aveva notato per la prima volta Costanza su TikTok, guardando un video della ragazza e di una sua amica. Dopo i primi contatti virtuali, avevano deciso di approfondire la loro conoscenza organizzando degli appuntamenti dal vivo. Bortuzzo fu stregato dalla studentessa romana, arrivando a dire di essersi innamorato perdutamente e aggiungendo che Costanza lo lasciva libero di divertirsi “con il senso giusto”. Il nuotatore era reduce dalla relazione con Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, finita nel peggiore dei modi. La ‘principessa’ è stata accusata da Manuel di stalking.

Sempre a proposito di Costanza, Bortuzzo disse inoltre che il legame con lei si era creato in modo naturale e automatico, senza alcun tipo di pressione e senza alcun tipo di secondo fine. Sottolineava inoltre come la ragazza fosse entrata nella sua vita rispettando i suoi spazi. Una favola che, a quanto pare, si è già conclusa.