Manila Nazzaro sparita dai radar: parla Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della fine della storia con Manila Nazzaro. Sono passati diversi mesi da quando, lo scorso gennaio, sono iniziati a diffondersi le prime voci di rottura tra Lorenzo e Manila. La coppia, insieme da più di cinque anni, ha poi annunciato ufficialmente la separazione poco dopo. Una notizia che è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutti, dato che la loro storia aveva fatto sognare tantissimi spettatori durante la loro partecipazione a Temptation Island nel 2019. La coppia sembrava molto consolidata e molto orientata verso un futuro insieme.

Il primo ad essere rimasto sorpreso pare essere stato lo stesso Amoruso, che, in questi mesi, non si è risparmiato esprimendo più volte la sua delusione per come sono andate le cose. Difatti, è stata proprio Manila a voler mettere un punto finale alla loro relazione. Non solo, la Nazzaro si era detta anche sollevata da tale decisione, definendo la relazione con il suo ex compagno “tossica“. L’ex Miss Italia è poi andato avanti, iniziando una nuova storia con l’ex ballerino di Ballando con le stelle Stefano Oradei, con il quale le cose sembrerebbero andare a gonfie vele.

Dunque, Lorenzo si è sempre mostrato molto ferito da tali dichiarazioni e recentemente è tornato a parlare della sua ex compagna. In un’intervista concessa ai microfoni di Nuovotv, l’ex calciatore ha parlato dei rapporti attuali con Manila, i quali ad oggi sembrerebbero essere praticamente nulli. “Da quando, a metà aprile, mi ha ridato le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti”, ha dichiarato Amoruso, confessando di non avere più notizie dell’ex compagna da diversi mesi.

Insomma, una fine gelida quella tra i due, dopo aver condiviso molti anni della loro vita insieme. Come menzionato prima, Manila Nazzaro ha già voltato pagina e al suo fianco ora c’è il ballerino Stefano Oradei. Ma, invece, Lorenzo Amoruso come sta riprendendo in mano la sua vita e quotidianità dopo la rottura? A quanto pare, l’ex calciatore sta ancora cercando di assimilare il tutto, ma, piano piano, sta iniziando a stare meglio: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”.