Manila Nazzaro replica ad Amoruso a The Couple: la sua reazione

Manila Nazzaro è una delle protagoniste di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’ex Miss Italia gareggia in coppia con suo marito, il ballerino Stefano Oradei. Proprio una loro affermazione aveva scatenato alcuni gossip e la replica da parte di un suo ex, Lorenzo Amoruso. Nella puntata andata in onda ieri sera Manila ha quindi voluto rispondere in diretta alle sue parole, smentendo le voci girate su di lei negli ultimi giorni. Questa mattina l’ex calciatore ha pubblicato una storia su Instagram che alcuni hanno letto come una possibile reazione alle dichiarazioni fatte da lei il giorno precedente.

Una delle protagoniste della puntata di The Couple andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata Manila Nazzaro. La conduttrice televisiva e radiofonica, ex Miss Italia, sta gareggiando in coppia con il suo attuale marito, il ballerino ed ex volto di Ballando Con Le Stelle Stefano Oradei. Una loro affermazione fatta la scorsa settimana aveva scatenato alcuni gossip sui due. Proprio per tale motivo, nella puntata di ieri Ilary Blasi ha mostrato a Manila e Stefano alcuni articoli che riportavano delle affermazioni fatte da un suo ex, Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha quindi risposto in diretta, confutando quanto detto su di lei.

Nello specifico Nazzaro ha spiegato di essersi allontanata dal suo ex per alcuni suoi comportamenti, sottolineando come lei non sia mai stata falsa, finta o traditrice. Ha poi aggiunto che la storia con Stefano Oradei l’ha salvata. Anche il ballerino ha detto la sua riguardo ai gossip usciti negli ultimi giorni, evidenziando come se ne stesse parlando soltanto ora.

La storia di Lorenzo Amoruso su Instagram

Qualche ora fa Lorenzo Amoruso ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia misteriosa. Il suo contenuto enigmatico, difatti, è stato letto da qualcuno come un possibile messaggio rivolto a Manila Nazzaro ed una reazione a quanto detto da lei ieri sera a The Couple. Nello specifico l’ex calciatore ha condiviso un pensiero del giorno, citando alcune parole di Giovanni Falcone.

Di seguito la storia pubblicata da Lorenzo sul social:

Possibile tuttavia che si tratti semplicemente di una frase che lo sportivo voleva condividere, senza alcun riferimento a Manila e alle sue dichiarazioni di ieri sera.