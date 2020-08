Manila Nazzaro: appello a Maria De Filippi, Lorenzo a Ued o al Gf?

Manila Nazzaro ne è uscita benissimo dall’esperienza a Temptation Island. Contro di lei, davvero nessuna critica pesante, ma solo applausi: hanno apprezzato sia il suo modo di essere sia come ha impostato la sua relazione con Lorenzo Amoruso, che ama tantissimo ma senza mettere da parte sé stessa. Tutto ciò ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori, che vorrebbero presto rivederla in Tv, magari in un programma condotto da Maria De Filippi. La Nazzaro ha confessato candidamente che vorrebbe collaborare con la De Filippi, con la quale ha uno splendido rapporto, fatto di stima e d’affetto. Per il momento, quel che è certo è che Manila è la conduttrice di E la chiamano estate (per due puntate), anche se in tanti si chiedono cosa succederà dopo questo impegno lavorativo. Potremmo rivederla in Mediaset, forse, anche perché lei non vuole scartare a priori la possibilità di partecipare a un altro reality… la vedremo la prossima volta al Grande Fratello Vip?

Manila Nazzaro e Maria De Filippi: collaborazione in Mediaset e verità Lorenzo Amoruso a Ued

Manila Nazzaro, intervista da Blogo.it, ha svelato qual è il prossimo sogno che vuole realizzare: “Se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria, per me sarebbe molto bello”. La sua richiesta verrà ascoltata? La De Filippi apprezza molto il lavoro della collega e potrebbe nascere, magari in un futuro non molto lontano, una bella collaborazione. A proposito di lavori in Tv. Manila ha poi rivelato se davvero Lorenzo Amoruso sarà un opinionista di Uomini e Donne: “Sarebbe bello, sarebbe un elemento nuovo, sarebbe simpatico”. E invece cosa ha detto sulla loro ipotetica partecipazione al Gf Vip? Lei non si tira completamente indietro: “Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del Gf Vip”; però al momento vorrebbe continuare con la sua carriera da conduttrice: “La mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”.

Manila e Lorenzo oggi: progetti in Tv per la coppia

Manila ha spiegato che le piacerebbe anche lavorare in Tv assieme al suo fidanzato, anche se sarebbe difficile trovare uno spazio per entrambi visto che lui ha interessi ben diversi (è un opinionista calcistico oltre che imprenditore). Entrambi, comunque, sono riusciti a far presa sul pubblico e questo significa solo una cosa: che li vedremo sempre più spesso in televisione. Di sicuro, non appena riprenderà Uomini e Donne, verranno invitati dalla padrona di casa per spiegare come procede la loro favola d’amore.