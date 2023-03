Ecco perché sarebbe finita la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Da settimane, ormai, circola la notizia che i due si sarebbero lasciati lo scorso gennaio, dopo ben 5 anni insieme. La coppia, che sembrava super innamorata sia durante la loro partecipazione a “Temptation Island” che durante la permanenza della Nazzaro lo scorso anno al “Grande Fratello Vip”, sarebbe giunta al capolinea. Sui social i due non si mostrano insieme da tempo, anche se non hanno ancora fatto nessun annuncio ufficiale. Tuttavia, l’ex Miss Italia, ospite al “GF Vip”, ha confidato all’amica Milena Amiconi che aveva delle importanti novità da raccontarle. Chiaramente, tutti hanno pensato si stesse riferendo lla sua debacle amorosa. Ebbene, il settimanale “Chi” ha rivelato finalmente i motivi dietro la rottura tra i due.

Secondo quanto riporta il magazine esperto di gossip, a prendere la decisione di chiudere la relazione sarebbe stata Manila. La conduttrice sarebbe totalmente ferma nella sua scelta, al contrario di Amoruso che starebbe insistendo per poter tornare con la (ormai ex) compagna. Ma perché questa drasticità da parte dell’ex vippona? A quanto pare, la Nazzaro sarebbe stanca della troppa voglia di apparire di lui, che l’avrebbe portato a dedicare poco tempo alla coppia. Non si sa se questa indiscrezione corrisponde effettivamente alla verità, tuttavia, suona alquanto strano che sia questa la motivazione che avrebbe spinto la 45enne a porre fine ad una storia lunga cinque anni. Non resta che attendere per scoprire se Manila o Lorenzo decideranno di parlare direttamente della questione o preferiranno rimanere in silenzio.

Manila Nazzaro: chi è l’ex marito

La modella è stata sposata per molti anni con l’ex calciatore Francesco Cozza. Il matrimonio, avvenuto nel 2005, è terminato nel 2017, dopo 12 anni insieme e due figli, Nicolas e Francesco. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna nel 2020, l’ex vippona aveva lanciato pesanti accusazioni all’ex marito, confessando di aver scoperto che Cozza aveva una famiglia parallela. A questa rivelazione scioccante, aveva anche aggiunto che l’ex calciatore non le era stato accanto durante il periodo della malattia, quando scoprì di avere un carcinoma all’utero. Dopodiché, Manila aveva ritrovato l’amore con Lorenzo Amoruso, ma, a quanto pare, anche questa storia sarebbe naufragata.