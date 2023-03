Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stanno ancora insieme o si sono lasciati? I diretti interessati continuano ad essere poco chiari: entrambi hanno rilasciato dichiarazioni che sembrano confermare una rottura senza però annunciarla esplicitamente. Dopo l’ex Miss Italia anche l’ex calciatore ha deciso di rispondere su Instagram ad alcune domande dei fan, condividendo frasi che parlano di delusioni e periodi complicati.

“Come sto? Periodo non semplice della mia vita ma la quiete arriva sempre dopo la tempesta, almeno spero”, ha esordito Lorenzo Amoruso in un ask sui social network. Un altro follower ha invece chiesto senza troppi filtri: “Si vociferava sul fatto che la tua singletudine fosse solo per fare hype sulla tua partecipazione all’Isola dei Famosi”. Amoruso ha così risposto, senza smentire la parola singletudine:

“Purtroppo certa gente apre la bocca solo per dare aria. Io non faccio parte del cast dell’Isola dei Famosi. Gli autori hanno fatto altre scelte ma non nego che ho fatto i provini con loro, sia nel periodo pre Covid che lo scorso dicembre. Evidentemente non sono idoneo per ciò che loro desiderano”

Il provino di Lorenzo Amoruso per l’Isola dei Famosi non è andato quindi a buon fine e l’ex calciatore non farà parte della nuova edizione del reality show in partenza su Canale 5 il prossimo 17 aprile. L’ex protagonista di Temptation Island ha poi ribadito ancora una volta il suo periodo buio: “Non può piovere per sempre”.

E quando un seguace gli ha scritto “speriamo tutto torni come prima prima, con quella persona al tuo fianco”, Lorenzo Amoruso ha postato l’immagine di una citazione: “A volte due persone, per combaciare, devono prima rompersi in mille pezzi”. Alla foto ha aggiunto: “Non so se crederci, mah”.

Anche se non ne ha parlato direttamente è evidente la crisi tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Resta da capire se la loro separazione sia definitiva o se si tratti solo di un momento di stallo, di quelli che capitano a tante coppie che stanno insieme da tempo e che magari hanno bisogno di stare un po’ lontani per poi ritrovarsi più forti di prima.

I motivi di questo allontanamento restano avvolti nel mistero. Da tempo ormai i due non si fanno vedere più insieme sui social network o nelle occasioni mondane. Pure nel giorno di San Valentino Lorenzo e Manila hanno preferito non condividere alcuna dedica d’amore, segno che la stabilità del loro rapporto non è più quello di un tempo.

Di sicuro quella tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è stata una relazione molto importante: i due hanno dovuto fare i conti con un aborto spontaneo ed erano pronti a convolare a nozze. Per amore, inoltre, Amoruso aveva lasciato la sua amata Firenze e si era trasferito a Roma, per convivere con Manila e i figli che la Nazzaro ha avuto dal precedente matrimonio.

Insieme avevano inoltre preso parte a Temptation Island superando brillantemente tutte le varie tentazioni del programma prodotto da Maria De Filippi.