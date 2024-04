Manila Nazzaro, due damigelle hanno disertato! Di chi si tratta

Manca pochissimo al giorno speciale di Manila Nazzaro: come tradizione, prima del matrimonio ha festeggiato l’addio al nubilato e lo ha fatto con tutte le sue amiche a Montecarlo!

Ma c’erano proprio tutte?

Si sposeranno il 13 Maggio Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il loro cupido è stata Milly Carlucci, infatti i due piccioncini si sono innamorati durante la loro partecipazione a Ballando Con Le Stelle e hanno deciso di convolare a nozze il prima possibile.

Manila da pochissimo era uscita dalla lunga relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

I due avevano addirittura partecipato a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, ne erano usciti vittoriosi ma per poco.

Tra gli impegni di lui e gli impegni di lei non si è quagliato, non si riusciva neanche ad arrivare ad una convivenza.

Poi è arrivato Stefano Oradei e sono subito sbocciati i fiori d’arancio!

Come di tradizione, prima di convolare a nozze, Manila ha festeggiato il suo tanto atteso addio al nubilato e lo ha fatto in una location d’eccezione: infatti l’ex Miss Italia non ha badato a spese ed ha portato le sue amiche a Montecarlo!

48 ore di energia, amore, risate, abbracci e un po’ di trash, così Manila ha descritto il suo addio al nubilato.

Ovviamente tutto documentato sui social, Manila e le ragazze del ”team sposa” hanno festeggiato a suon di serate in discoteca, balli e cene di lusso.

Tutto rigorosamente in rosa.

Ma chi c’era a questo girls party?

Non è mancata all’attenzione dei fan l’assenza di due delle migliori amiche di Manila.

Immancabile la più grande amica e damigella d’onore, Milena Miconi, la leader del gruppo delle amiche della sposa.

Poi c’erano l’imprenditrice Francesca Pappalardo e Manuela Guastalli.

Grandi nomi assenti quelli di Angela Melillo e Matilde Brandi.

Ma non temete, nessuna damigella è scappata all’altare: Angela aveva degli impegni improrogabili di famiglia, mentre Matilde beh, siamo sicuri che Matilde avrebbe preferito essere a Montecarlo che a litigare con i mosquitos in Honduras!

Manila Nazzaro ha sentito così tanto la mancanza di Matilde che tuttavia ha dovuto includerla in qualche modo, ecco che nella foto di gruppo su Instagram (che potete vedere nel link sopra), Manila ha fatto un divertentissimo fotomontaggio: nella foto di gruppo, ha appiccicato un’immagine di Matilde!