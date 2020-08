Manila Nazzaro inedita: novità storia amore, confessione passato Lorenzo

Manila Nazzaro è stata intervistata da Oggi e ha rivelato alcuni dettagli sulla sua relazione con Lorenzo Amoruso finora sconosciuti, anche molto interessanti e utili, si può dire, poiché dimostrano come il pregiudizio possa alterare la percezione che si ha della realtà: è il caso ad esempio dei social network, considerati poco adatti per iniziare delle conoscenze serie. La realtà in alcuni casi è ben diversa, e a dimostrarlo è proprio l’ex partecipante di Temptation Island che ha raccontato di aver conosciuto il suo Lorenzo in modo molto particolare dopo essersi lasciata con il suo ex, Francesco Cozza, da cui – come senz’altro saprete – ha avuto due figli, Francesco Pio e Nicolas, l’uno di quattordici l’altro di otto anni. Veniamo al dunque.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, come si sono conosciuti e come lui l’ha fatta innamorare

Manila ha rivelato che ha conosciuto Lorenzo su Twitter e ha spiegato che non è stato semplice per lui farla capitolare proprio perché veniva da una storia complicatissima: “Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci – queste le sue parole –, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex marito”. La storia della Nazzaro non è una storia semplice: lo ha sottolineato durante il percorso a Temptation Island, che si è concluso con una potente dichiarazione d’amore a Lorenzo, quando l’ha paragonato a suo padre, e in varie interviste, ad esempio quella di ieri in cui ha rivelato altri dettagli sulla sua storia con l’ex. Comprendiamo dunque che Manila abbia voluto andarci con i piedi di piombo.

Manila felice con Lorenzo, le ultime news e il segreto sul passato di Amoruso

La Nazzaro ha definito Lorenzo affidabile, testardo e pieno di carattere: certo una persona difficile ma in fondo è così che le piace. Manila ama il modo in cui il suo compagno si rapporta ai figli: buono, giocherellone, sempre disponibile e gentile, e tutto dipenderebbe non solo dal suo carattere ma dal fatto che – come già rivelato in altre interviste – ha studiato per fare il maestro di scuola elementare; ecco perché li aiuta a fare i compiti, è in grado di guidarli nell’apprendimento di varie lingue e così via. Lorenzo sa cucinare anche bene, e a parte qualche difetto sembra aver fatto proprio breccia nel suo cuore. Adesso i due stanno cercando una casa a Roma con giardino ma è presto sia per il matrimonio sia per il figlio: lei è ancora in fase di divorzio, e per i figli lui vuole andarci piano per non rompere l’equilibrio di coppia.