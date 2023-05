Manila Nazzaro, boom: il nuovo amore è un volto di Ballando, chi è

Solo qualche giorno fa, Lorenzo Amoruso, in una diretta con Biagio D’Anelli, aveva svelato che la sua ex compagna, Manila Nazzaro, aveva già ritrovato l’amore nelle braccia di un altro uomo. Addirittura, l’ex calciatore aveva insinuato che la frequentazione potesse essere iniziata prima della rottura. Manila ha cercato di tenere la relazione privata e nascondere, almeno per ora, la sua nuova fiamma. Tuttavia, il portale “Today” ha recentemente rivelato l’identità del misterioso uomo accanto all’ex miss Italia: si tratta di Stefano Oradei.

È l’ex ballerino di Ballando con le stelle, dunque, ad aver conquistato Manila Nazzaro. I due sono stati beccati insieme prima al compleanno di Valeria Marini e, qualche giorno dopo, all’inaugurazione di un locale. Inoltre, entrambi sono soliti frequentare gli ambienti mondani romani. A quanto pare, diversi occhi indiscreti hanno confessato a “Today” che i due sembrerebbero essere molto complici, tanto da far fatica a frenare la loro passione in pubblico. Insomma, una coppia affiatatissima, che si sta godendo questi primi mesi da “luna di miele” della relazione.

Tuttavia, per ora, Manila non ha voluto ancora confermare la storia, complice probabilmente la recente rottura con Lorenzo Amoruso, a cui è stata legata per ben cinque anni. Per questo, la showgirl starebbe aspettando il momento giusto per poter mostrare il suo nuovo fidanzato. Non resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose tra Manila e Stefano.

Chi è Stefano Oradei

Stefano Oradei è nato a Roma l’11 ottobre 1983. Fin da piccolo si innamora della alla danza, arrivando a studiare diversi stili come il flamenco, il jazz, l’hip-hop, salsa e merengue, danza moderna. A 19 anni, poi, si converte in campione nazionale di danze latino americane e raggiunge il livello AS, quello più alto, che corrisponde a “A Special – Classe Internazionale”. Da lì, per lui iniziano diverse esperienze all’estero, tra competizioni e spettacoli.

Nel 2013 diviene conosciuto al grande pubblico quando entra a far parte del cast di Ballando con le stelle, programma nel quale lavora come ballerino professionista fino al 2020. Nel 2014, inoltre, partecipa in qualità di insegnante ad un programma svedese simile a Ballando con le stesse, dal titolo “Let’s dance”.

Per quanto riguarda la vita privata, è nota la sua relazione con Vera Kinnunen, al quale è stato legato per ben 11 anni. I due ex fidanzati si sono conosciuti nel 2008 ad una gara di danza e, da lì, non si sono più separati. Almeno fino a quando, nel 2019, Vera è stata scelta come partner di ballo di Dani Osvaldo a Ballando con le stelle. Oradei si era mostrato più volte geloso della coppia, venendo persino ripreso da Milly Carlucci che lo aveva accusato di aver esagerato. Invece, alla fine, Stefano aveva ragione. Dani e Vera, infatti, finirono per avere un flirt di qualche mese.