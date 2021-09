Manila Nazzaro, altri retroscena: “Balivo? Piansi, ecco cosa disse a Giletti”

Manila Nazzaro è tornata a far parlare di sé a qualche ora dalla sua entrate nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 6. Intervistata da Panorama, l’ex Miss Italia si è lasciata andare a delle confidenze, ma anche fatto delle graffianti dichiarazioni, destinate a far parlare.

Il Grande Fratello Vip è anche un’importante occasione lavorativa ben retribuita. Manila non si cela dietro ad un dito, quando le viene chiesto se ha accettato l’invito di Signorini per soldi o per motivi di rilancio. Lei ha replicato che è un lavoro ben remunerato, anche se un lavoro lei già lo ha.

Infatti Manila è conduttrice radiofonica a Rtl. Come ha dichiarato lei stessa a Panorama, in 22 anni di attività si è reinventata molte volte. Ma non entra nella Casa di Cinecittà convinta che arrivi chissà quale grande occasione. La sua vita l’ha sempre vissuta molto centrata e con i piedi per terra.

La sua vita non è stata sempre felice. Ci sono stati dei momenti difficili come quello della malattia che l’ha colpita, Ma anche la fine del suo matrimonio. Una separazione complicata la sua che l’ha portata a crescere i suoi figli da sola.

Per lei il GF è una delle più importanti vetrine che ci siano al momento, che le permettono di prendersi “una piccola rivincita personale“. A lei non interessa recitare un personaggio, vivrà questa esperienza con i suoi limiti e la sua lealtà.

Il GF Vip è per lei una rivincita in risposta a chi le diceva senza tanti giri di parole che ormai la sua carriera era finita. La Nazzaro rivela un retroscena del suo provino. Dopo essersi messa a nudo, raccontandosi con il cuore in mano, Signorini si è commosso.

E Alfonso sembra le abbia detto: “Sei una donna forte, non hai paura di ricominciare da zero“. Ed è una cosa che a lei è successa spesso quella di ricominciare. Una cosa che è successa quando le diagnosticarono il morbo di Basedow, ma anche quando recentemente ha avuto un aborto.

Manila ha perso la figlia che aspettava dal suo compagno Lorenzo Amoruso. Ed è proprio con quest’ultimo che ha partecipato a Temptation Island, da dove sono usciti più uniti che mai. Lei dice di non avere scheletri nell’armadio e non teme certo un eventuale confronto con il suo ex marito.

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ammette di conoscere bene il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu. E di vedersi già con Katia Ricciarelli ad impastare i taralli, mentre assistono ad una lite tra la Sorge e la Codegoni.

Tra le storie degli altri concorrenti che l’hanno incuriosita di più c’è sicuramente quella di Ainett Stephens. Una donna che ha scoperto per caso dell’autismo del figlio, che a due anni ha improvvisamente smesso di parlare. Di Sonia Bruganelli, Manila dice che è cinica e diretta.

Ma questo va bene se si ha il coraggio di esporsi. Anche sulla Volpe ha le idee chiare. Le due un tempo ebbero delle ruggini, a causa di Mezzogiorno in famiglia, la cui conduzione fu affidata ad Adriana. Una telefonata tra le due conduttrici però fece ritornare il sereno.

Tra le persone che non vorrebbe mai incontrare nella casa di Cinecittà c’è Caterina Balivo. Manila ha raccontato che quando nel ’99 vinse Miss Italia, percepì l’antipatia della Balivo nei suoi riguardi. Poi rimase molto male quando l’ex presentatrice di Detto Fatto fece delle dichiarazioni sorprendenti ospite da Giletti.

In quell’occasione pare che Caterina disse “Non ho vinto (Miss Italia, arrivò terza ndr), ma io sto qui a lavorare in tv, lei sta a casa“. Parole che hanno fatto molto male alla Nazzaro, che si sentì una fallita. Una cattiveria gratuita che si aspettava potesse ripianarsi magari con l’invito della Balivo in uno dei suoi programmi. Ma così non è stato.