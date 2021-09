Manila Nazzaro attacca Caterina Balivo: scoppia la bufera

By

Manila Nazzaro si è scagliata contro Caterina Balivo prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia è infatti una delle concorrenti della nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini. Manila ha postato sul suo account Instagram il video di presentazione per il programma.

“Chi non vorrei mai trovare nella Casa? Caterina Balivo”, si è lasciata scappare Manila Nazzaro. La conduttrice ha poi spiegato: “E va beh, simpatie e antipatie ci sono”. Al momento la presentatrice Rai non ha ancora replicato. La confessione di Manila ha però scosso il web.

C’è chi ha apprezzato parecchio la sincerità di Manila Nazzaro e l’ha già definita la queen della prossima edizione del GF Vip mentre qualcun altro non ha apprezzato questo attacco senza senso. In effetti non sono chiari i motivi di questo astio tra Manila e Caterina Balivo.

L’antipatia tra le due potrebbe essere sbocciata negli anni Novanta. Più precisamente nel 1999, quando entrambe hanno partecipato a Miss Italia. Titolo all’epoca vinto dalla Nazzaro mentre la Balivo si è dovuta accontentare del terzo posto.

In una vecchia intervista la compagna di Lorenzo Amoruso aveva fatto sapere:

“Durante il concorso non abbiamo mai legato. Io sognavo di diventare una conduttrice mentre lei voleva fare la giornalista. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata”

Oggi Manila Nazzaro si appresta a tornare in tv, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo essere stata protagonista a Temptation Island nell’estate 2020. Continua invece la pausa di Caterina Balivo: la bella campana ha deciso di abbandonare momentaneamente il mondo della tv per dedicarsi alla famiglia.

La Balivo ha fatto uno strappo alla regola solo lo scorso inverno per Il Cantante Mascherato: ha accettato la proposta di Milly Carlucci di fare la giurata dello show. Al termine della trasmissione Caterina è tornata alla vita di tutti i giorni, dedita al marito Guido Maria Brera e ai figli Guido Alberto e Cora.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Oltre a Manila Nazzaro i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello Vip sono: Alex Belli, Amedeo Goria, Ainett Stephens, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo.

E poi ancora: Katia Ricciarelli, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan.

Nella Casa più spiata d’Italia entreranno pure: Aldo Montano, Giucas Casella, Gianmaria Antinfoli, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié.

Le novità del Grande Fratello Vip 2021

Alfonso Signorini ha annunciato che quest’anno la diretta del Grande Fratello Vip sarà 24 ore su 24, come sempre trasmessa da Mediaset Extra. Gli autori hanno inoltre deciso di essere più clementi dopo le varie squalifiche per bestemmie dello scorso anno.

Novità tra gli opinionisti: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli prendono il posto di Antonella Elia e Pupo. La bionda conduttrice e la moglie di Paolo Bonolis saranno affiancate da altre due donne, due persone normali nonché due grandi fan della trasmissione scelte personalmente da Alfonso Signorini.