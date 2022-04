Manila Nazzaro: “Adriana Volpe grande donna, la Balivo invece…”

Nuova intervista a Manila Nazzaro a Verissimo. Questa volta la bionda showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin insieme all’amica ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan. Le due hanno parlato a lungo della loro amicizia, che si è rafforzata molto nella Casa più spiata d’Italia durante la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra un aneddoto e l’altro la Nazzaro è tornata a parlare di due ex colleghe della Rai: Adriana Volpe e Caterina Balivo.

Il caso Adriana Volpe

Con la Volpe Manila Nazzaro ha avuto qualche problema anni fa, quando su Rai Due Adriana ha preso il posto dell’ex Miss Italia alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia dopo la lite con Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. Una sostituzione inaspettata che ha ferito parecchio la Nazzaro, certa di una sua riconferma dato l’ottimo lavoro svolto. Più volte si è dunque sussurrato di rivalità tra le due ma in realtà le dirette interessate hanno sempre avuto ottimi rapporti.

“Tempi passati la stampa ci aveva messo contro e invece abbiamo sempre dimostrato di essere oltre le polemiche, gli scontri. Ci siamo riconosciute in tantissime cose. Adriana al GF Vip è stata una spalla, un punto di forza per me. Voglio ringraziarla per l’affetto, la stima, per non aver mai creato polemiche inutili e aver sempre creduto nella persona che sono”

Manila Nazzaro ha aggiunto nel programma di Canale 5:

“Non ci siamo parlate per molto tempo fino a quando lei non ha voluto parlarmi. Lei è sempre così promotrice di questo dialogo tra donne. È davvero una donna con la D maiuscola”

Il caso Caterina Balivo

Silvia Toffanin ha poi tirato in ballo Caterina Balivo, che non ha mai avuto un bel rapporto con Manila Nazzaro. Le due hanno partecipato alla stessa edizione di Miss Italia, quella del 1999: Manila ha vinto la fascia di più bella mentre la conduttrice Rai si è dovuta accontentare del terzo posto.

A tal proposito Manila Nazzaro a Verissimo ha chiarito:

“Lei ha detto che io non l’ho salutata. Onestamente può succedere, soprattutto due giorni dopo Miss Italia, quando ti trovi in un frullatore. Non l’ho mai sentita molto amichevole nei miei confronti. Non c’è empatia. È una grande professionista, una mamma splendida. A parte un po’ di indifferenza non c’è altro. Nel nostro ambiente non si può essere amici di tutti”

La Nazzaro ha usato parole diplomatiche ma in passato non è stata così clemente. Tempo fa ha confessato che Caterina Balivo ha bloccato le sue ospitate in Rai. Manila ha fatto notare che negli ultimi anni non è mai stata invitata nel salotto della presentatrice di Aversa.

Tra l’altro, stando a quanto dichiarato dall’ex protagonista di Temptation Island, la Balivo avrebbe più volte parlato della sua esperienza a Miss Italia senza mai menzionare il nome di Manila, che ha iniziato la sua carriera in tv solo dopo aver vinto il famoso concorso di bellezza.