Manila Gorio: “Farò l’operazione per diventare completamente donna”

Manila Gorio, la scelta: “Farò l’intervento chirurgico per diventare completamente donna. Darò la mia verginità all’uomo che mi sposerà”

Manila Gorio ha deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico che la renderà completamente donna. A dichiararlo è lei stessa che fa sapere di essersi sempre “sentita usata dagli uomini” e che non vuole che capitino più situazioni simili. La transgender alza ancor più la posta in gioco quando afferma che la sua verginità sarà destinata all’uomo che la sposerà, rendendola felice. Dunque addio definitivamente ad Antonio (il suo nome anagrafico). Dopotutto la Gorio ha aggiunto di non essersi mai sentita un maschio. Fin da piccola alle pistole regalatele dai genitori, ha preferito le bambole.

“Mi sono sempre sentita usata dagli uomini come mezzo per le loro trasgressioni. Ora dico basta a tutto questo”, dichiara Manila che si sente pronta per fare l’ultimo passo per viversi appieno la femminilità: “Voglio fare l’intervento che mi farà diventare donna completamente e così non sarò più un divertimento per molti uomini.” La conduttrice transgender parla anche della verginità: “Voglio rinascere e darò la mia verginità all’uomo che mi sposerà e mi renderà felice”. Spazio poi al passato da Antonio, un passato che mai l’ha sentito veramente suo in quel corpo da maschio che ha intrappolato per anni Manila.

“Non mi sono mai sentita maschio, il pene è stato un errore, un capriccio della natura”, spiega sempre la Gorio che aggiunge dei dettagli relativi alla sua infanzia: “I miei genitori mi regalavano le pistole, io cercavo le bambole, si sono arresi solo quando avevo 13 anni. Un anno dopo la prima cura ormonale, la prima gonna”. Ora la conduttrice è pronta a compiere l’ultimo passo verso il sentirsi totalmente donna: resta solo da capire a quando sarà fissato l’intervento.