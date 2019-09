Manila Gorio a Pomeriggio 5 contro Chando: “Mi ha ferita moltissimo”

Pomeriggio 5: Manila Gorio e Chando Erik Luna non stanno più insieme

Ormai non è una novità: Manila Gorio e Chando Erik Luna non stanno più insieme. I due si sono lasciati dopo una relazione intensa, nata sotto l’occhio del ciclone per via della passata relazione tra Chando e l’attrice di telenovelas Grecia Colmenares. Di recente Luna ha chiarito che la storia con Manila era tutta finzione: un accordo segreto per ottenere maggiore visibilità in Italia. Accuse che la Gorio ha prontamente respinto prima sui social network e poi a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso ha confidato di aver subito un tradimento da parte dell’ex fidanzato e che il loro legame era più che vero.

Manila Gorio attacca Chando Erik Luna a Pomeriggio 5

“Il suo tradimento mi ha ferita moltissimo. Storia finta? Nessuno può fingere per così tanti mesi”, ha puntualizzato Manila Gorio a Pomeriggio 5. La conduttrice pugliese ci ha poi tenuto a precisare che quella con l’artista spagnolo è stata una relazione bella e vera, che le ha fatto provare intense emozioni. “Storia molto bella, dove lui non ha mai avuto pregiudizi nei miei confronti perché sono una donna diversa. Ci siamo lasciati travolgere un po’ dalle luci dello spettacolo ma solo perché siamo due persone note”, ha ribadito Manila.

Grecia Colmenares e Chando: Manila Gorio fa chiarezza

A Pomeriggio 5 Manila Gorio ha poi fatto chiarezza su quanto accaduto tra Grecia Colmenares e Chando Erik Luna ai tempi dell’Isola dei Famosi. “La loro storia era finita prima dell’inizio del reality show. Io non sono mai stata l’altra. Chando mi ha detto queste cose in un’intervista che ho caricato sul mio canale Youtube”, ha chiarito la Gorio.