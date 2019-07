Manifest anticipazioni episodi 24 luglio: Jared ama ancora Michaela, Cal scompare

Anticipazioni Manifest, i nuovi episodi in onda mercoledì 24 luglio: cosa succederà?

Nuovo appuntamento settimanale con le anticipazioni di Manifest: gli episodi di mercoledì 24 luglio ci faranno entrare nel vivo della storia. La trama sarà sempre più intricata e per Ben e Michaela la situazione si complicherà. Mercoledì prossimo vedremo gli episodi Venti trasversali, Scie di condensazione e Punto di fuga. Nel primo, Fiona e Saanvi noteranno che tutti i passeggeri del volo hanno delle reazioni uguali così decideranno di indagare. Michaela avrà una visione di una tempesta di neve e insieme a Jared riuscirà a trovare Helen, la moglie di uno dei passeggeri che si è risvegliato con un’amnesia. Helen però racconterà di essere fuggita perché il marito era violento. Olive vorrà tirare su di morale Grace, ma non ci riuscirà, anzi peggiorerà la situazione. Jared confesserà a Michaela di essere ancora innamorato di lei. Cal sognerà un uomo in una tempesta di neve che ripete “Trovala” tenendo in mano una foto di Michaela.

Manifest, le anticipazioni sulla puntata del 24 luglio: Cal scompare

Le anticipazioni di Manifest proseguono con un flashback in cui Vance che farà delle accuse al Capitano sulle decisioni prese sul volo. Intanto, il Direttore Jansen convincerà Autumn a far visita a Michaela, che sta badando a Cal. Bill rapirà Fiona nel tentativo di convincere tutti di non essere responsabile dell’accaduto al volo. Ruberà un aereo e vorrà attraversare una tempesta di fulmini neri pensando di poter replicare l’incidente e andare così nel futuro. Verrà però richiamato e gli verrà detto di atterrare, in alternativa verrà abbattuto. Bill non vorrà saperne così l’aereo verrà dichiarato abbattuto: non verrà ritrovato nessun relitto, però. Cal scomparirà improvvisamente e Ben penserà che sia stato rapito dagli uomini del Maggiore.

Manifest episodi, le anticipazioni per mercoledì 24 luglio

Grace chiamerà la polizia, ma Jared dirà che il bimbo si trova dal nonno per fermare le indagini. Michaela arresterà Autumn, ma troveranno un modo per non farla parlare. Cal lascerà un indizio, grazie al quale i genitori si metteranno sulle sue tracce. Michaela scoprirà come il Maggiore sta ricattando Autumn e quindi troverà sua figlia, per questo la donna darà poi una pista sbagliata al Maggiore consentendo a Ben e Grace di trovare Cal. Il bimbo ammetterà di essere scappato volontariamente per aiutare un uomo nella baita in cui si trova. Le anticipazioni di Manifest sugli episodi del 24 luglio terminano qui, ma vi ricordiamo come e dove recuperare la replica delle puntate.