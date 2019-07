Manifest 2 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione della serie tv

Manifest, le prime anticipazioni sulla seconda stagione: le news

Manifest 2 si farà? La domanda è più che lecita dopo la fine della prima stagione. Le anticipazioni sui nuovi episodi, comunque, sono più che incoraggianti: la seconda stagione ci sarà. La serie televisiva non abbandonerà i tantissimi spettatori che si sono affezionati alla storia del Volo 828. Al momento non ci sono anticipazioni sulla trama di Manifest 2, né sul cast e sugli attori. Di sicuro ci saranno delle new entry, per animare la storia e dare un seguito alla trama già sviluppata. Ma niente paura, perché l’autore Jeff Rake ha pensato già a tutto! La trama di Manifest è stata scritta molto tempo prima che andasse in onda, precisamente dieci anni prima che qualcuno accettasse di produrla.

Possiamo considerare Manifest una sorta di storia vera, ma dovete sapere anche che c’è già un seguito. Rake infatti in una intervista ha raccontato di avere un progetto di circa sei anni per Manifest. Ciò non vuol dire che sia già pronto il copione per la seconda stagione di Manifest, ma che comunque ci sarà un seguito. Manifest 2 è stato confermato a metà aprile scorso, per cui ancor prima che Canale 5 mandasse in onda gli episodi della serie tv nelle serate estive. I punti interrogativi ancora da risolvere ne sono tanti, ma non abbiamo anticipazioni al momento su cosa succederà. Arriveranno di sicuro nelle prossime settimane, ancor di più nel caso in cui i nuovi episodi di Manifest andranno in onda prima in America e poi in Italia.

Manifest seconda stagione, Michaela e Jared: uno dei due morirà?

Ripartiremo dunque dall’ultima scena dell’ultimo episodio della prima stagione. C’è stata una lotta molto pericolosa tra Zeke e Jared ed è arrivata poi anche Michaela nell’appartamento. Si è sentito partire uno sparo, ma non si sa se e chi ha colpito. Tutto rimandato dunque alla seconda stagione di Manifest: le anticipazioni non mancheranno nei prossimi mesi, continuate a seguirci!