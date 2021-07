Maneskin tornano in Rai: ecco quando e in quale programma

I Maneskin stanno per tornare su Rai Uno, ed è sempre più chiaro che la band sia inarrestabile. Nonostante il secondo posto a X Factor, nell’edizione in cui ha trionfato davanti a loro Lorenzo Licitra, il successo era già scritto nel loro destino. Era solo questione di tempo, insomma. Sin dalle prime esibizioni sul palco del talent di Sky, infatti, i Maneskin si sono distinti per il loro talento. Tutti, nessuno escluso, hanno dimostrato di essere un talento nel proprio ruolo, chi al basso e chi alla batteria, per citarne un paio. E poi insieme diventano magia, energia: i Maneskin hanno conquistato il tetto d’Europa all’Eurovision Song Contest 2021 dopo aver trionfato al Festival di Sanremo, ma sono arrivati anche in cima al mondo.

Una canzone della band è la più ascoltata al mondo, i loro singoli vengono ascoltati in ogni parte della terra e siamo pronti a scommettere che sono in pochi, al momento, a non conoscere ancora i Maneskin. Piacciono proprio a tutti, anche a chi non predilige il rock, perché sanno suonarlo, cantarlo e interpretarlo così bene da incantare chiunque. Presto lo faranno di nuovo in televisione, lì dove tutto è cominciato per loro. I Maneskin tornano su Rai Uno a settembre, come ha rivelato Dagospia nella rubrica A lume di candela.

La band sarà infatti tra gli artisti che si esibiranno sul palco dei Seat Music Awards, appuntamento molto atteso da parte degli appassionati di musica. Alla conduzione del programma torneranno anche quest’anno Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Quest’ultima ha ottenuto una deroga da Mediaset, dove sarà impegnata nella prossima stagione televisiva. I Seat Music Awards 2021 sono in programma il 9 e il 10 settembre prossimi e gli artisti riceveranno i premi conquistati con i loro album e i loro singoli nell’ultimo anno.

Un appuntamento da non perdere anche per i tantissimi fan dei Maneskin, sarà un’occasione per vederli di nuovo esibirsi sul palcoscenico. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas torneranno a incantare il loro pubblico sui canali Rai, in attesa di vederli in concerto.