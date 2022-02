Maneskin, Thomas Raggi beccato con la fidanzata: chi è, il video

Anche Thomas dei Maneskin è fidanzato e adesso non ci sono più dubbi. O meglio, quelli ci sono sempre fin quando non sono i diretti interessati a confermare una relazione ed è anche giusto che ci siano. Tuttavia Whoopsee è riuscito a intercettare Thomas Raggi con la presunta fidanzata a Sanremo. La città ligure pullula di Vip e grandi star in questi giorni e per i paparazzi è semplice beccarne alcuni in dolce compagnia: basta girare per la città, prima o poi qualcuno si incontra. Ebbene, il fotografo di Whoopsee ha beccato Thomas dei Maneskin a cena con la fidanzata Lavinia.

Il chitarrista della band è sempre stato molto riservato, forse è il più riservato dei quattro. Nonostante ciò non è fuggito dalle fotocamere dei telefoni che lo stavano riprendendo a cena con Lavinia, questo è il nome della fidanzata di Thomas Raggi. Nel video, disponibile sulla pagina Instagram di Whoopsee, i due sono prima a cena e poi escono da locale insieme. Dopo aver scattato qualche foto insieme ai fan e aver salutato i conoscenti, i due sono saliti in macchina insieme e sono andati via.

Thomas Raggi e la sua fidanzata Lavinia sono insieme a Sanremo in occasione del ritorno dei Maneskin sul palco dell’Ariston come ospiti. Anzi, super ospiti. E per l’occasione il chitarrista ha deciso di avere al suo fianco la sua dolce metà.

Maneskin, chi è fidanzato con chi: i gossip sulla band

Chi dei Maneskin è fidanzato e chi no? Nelle ultime settimane le vite sentimentali della band sono state tra le più chiacchierate, non c’è dubbio. Damiano è fidanzato con Giorgia Soleri e vivono il loro amore alla luce del sole, e anche dei social in alcuni casi. Sono riusciti a tenere riservata la loro relazione per lunghi anni, ma con l’esplodere del successo mondiale non è stato più facile. Di recente si è vociferato anche di una possibile crisi.

Victoria dei Maneskin anche sarebbe fidanzata. A dicembre dell’anno scorso ci sono stati dei gossip secondo i quali sarebbe prossima a una convivenza con la sua fidanzata. Nulla di ufficiale o di confermato, per ora. Ha un nome invece la presunta fidanzata di Ethan Torchio. Il batterista è stato paparazzato insieme a una ragazza che si chiama Laura; nelle foto i due si scambiavano un dolce bacio per le vie di Roma.