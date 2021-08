Maneskin record: secondi al mondo tra le canzoni estive 2021 più ascoltate

Spotify ha stilato la classifica delle canzoni più ascoltate al mondo nell’estate 2021. A sorpresa, al secondo posto, ci sono i Maneskin con Beggin. Una cover che è diventata un successo internazionale dopo la vittoria del gruppo di X Factor all’Eurovision Song Contest. Non solo: la band capitanata da Damiano David è anche alla dodicesima posizione della Top 20 con I wanna be your slave.

Al primo posto della chart c’è invece la cantautrice americana Olivia Rodrigo con la canzone Good 4 u. A seguire Todo De Ti dell’artista portoricano Rauw Alejandro, MONTERO (Call Me By Your Name) di Lil Nas X e Kiss Me More di Doja Cat e SZA.

Beggin non è un pezzo originale dei Maneskin. Si tratta di una cover dell’omonimo pezzo cantato nel 1967 da Frankie Valli (cantante di origini italiane) e The Four Season. Il brano è stato poi riarrangiato nel 2008 dal duo musicale hip hop norvegese Madcon.

I Maneskin sono sempre stati dei grandi fan di Beggin e l’hanno cantata nel 2017 durante la loro partecipazione a X Factor. Una cover riuscita che ha spinto poi la band a inserirla nel loro album d’esordio. Dopo il successo di Zitti e buoni altre canzoni dei Maneskin sono diventate virali sui social network, a partire appunto da Beggin.

La versione dei Maneskin è tra le canzoni più utilizzate su Tik Tok nell’ultimo periodo e questo ha portato poi il brano a entrare nelle classifiche nazionali e addirittura mondiali. L’ennesimo successo per i quattro ragazzi di Roma, più che mai concentrati sulla loro nuova carriera internazionale.

Le canzoni dell’estate 2021 più ascoltate in Italia

Al primo posto della classifica italiana delle canzoni estive più ascoltate c’è Malibu di Sangiovanni: il cantante di Amici ha totalizzato oltre 56 milioni di stream. Al secondo posto si sono invece piazzati Blanco e Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire. Terzi Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con Mille.

A seguire Nuovo Range di Rkomi e Sfera Ebbasta e Un bacio all’improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena. Tra i podcast: primo posto per The Joe Rogan Experience a livello globale, mentre il più ascoltato in Italia è quello dello storico e scrittore Alessandro Barbero.