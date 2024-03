Maneskin, quanto durerà la pausa: colpaccio da solista di Damiano

Dopo due anni intensi in cui hanno girato numerosi paesi con la loro musica, da qualche mesi sono spariti dai radar. A seguito della vittoria a Sanremo nel 2021 con “Zitti e buoni” e il conseguente primo posto all’Eurovision, la band italiana ha raggiunto un grandissimo successo internazionale, rilasciando un nuovo album e suonando nei palchi più importanti del mondo. Adesso, però, pare essere arrivato il momento di prendersi del meritato riposo. Nonostante il gruppo abbia già delle date confermate per alcuni importanti festival durante l’estate del 2024, sembrerebbe che i Maneskin non rilasceranno nuova musica per un po’ di tempo, poiché impegnati in progetti solisti.

Difatti, Victoria De Angelis ha annunciato alcune settimane fa un tour come dj, durante il quale suonerà nei club in giro per il mondo. La notizia data dalla bassista ha immediatamente allarmato i fan, i quali hanno iniziato a chiedersi se Victoria avesse deciso di allontanarsi dal gruppo per un periodo. Ma, non è finita qui. Damiano David ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto sollevare ulteriori dubbi sul futuro dei Maneskin.

Durante un’ospitata in un podcast americano, il frontman si è mostrato aperto alla possibilità di avere un progetto da solista, così da poter distaccarsi dal gruppo che l’ha lanciato per poi tornare più pronti e forti di prima. Tempo fa, il settimanale Chi aveva rivelato che il giovane romano stava lavorando su un disco da solista, con la partecipazione di importanti artisti internazionali.

Dunque, alla luce di tutte queste informazioni, sono in molti a chiedersi quale sarà il destino dei Maneskin nei prossimi mesi. Ebbene, poco fa, Amedeo Venza ha fatto chiarezza e rivelato dei retroscena riguardo la band esplosa ad X Factor nel 2017. Stando a quanto dichiarato dall’esperto di gossip, i Maneskin si prenderanno una pausa di circa un anno. Nel frattempo, Damiano David rilascerà il suo primo disco da solista, dove duetterà con diversi cantanti famosi a livello mondiale, tra cui il leader dei Coldplay, Chris Martin.

Insomma, nel caso la notizia si rivelasse vera, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Damiano, che potrebbe raggiungere un successo incredibile senza la band che l’ha accompagnato in tutti questi anni. Ad ogni modo, non resta che attendere un comunicato ufficiale da parte dei Maneskin per capire quanto durerà realmente questa tanto discussa pausa.