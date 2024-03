Maneskin, che fine hanno fatto: nuovi progetti, possibile rottura?

I Maneskin sono stati una delle band italiane di cui si è parlato di più negli ultimi anni. Il quartetto romano ha difatti ottenuto un grandissimo successo anche all’estero grazie alla vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovision con la canzone Zitti e buoni nel 2021. Da allora hanno aperto i concerti delle più grandi rock band, suonato come headliner ai più importanti festival mondiali e venduto milioni di copie. Tuttavia, da qualche tempo, non si hanno più loro notizie. La band, difatti, non ha pubblicato nuovi singoli e qualcuno di loro è attualmente in tour come solista. Questo, insieme ad alcune vecchie dichiarazioni del frontman Damiano David, lascia pensare che la band possa essersi presa una pausa. Che sia prossima ad uno scioglimento?

A dare il via ad una serie di indiscrezioni circa una possibile rottura sono state le parole del cantante Damiano durante un’ospitata al podcast The Allison Hagendorf Show di una nota giornalista musicale americana. In quell’occasione furono poste alcune domande al frontman circa la possibilità di una carriera solista.

Questa la risposta di David:

Potrebbe essere una cosa positiva o anche distruttiva. I Måneskin sono le mie fondamenta, il mio scudo. Allo stesso tempo credo arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con se stesso. Penso che un progetto oneman potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo. Perciò trovo la possibilità intrigante. Vorrei arrivassimo al punto in cui ognuno di noi porta avanti un progetto da solista, così quando torneremo insieme saremo pieni di idee e stimoli.

Le parole del cantante hanno immediatamente generato il panico tra i fan e portato molti a pensare ad un possibile scioglimento della band. Ad alimentare ulteriormente le paure di qualcuno è stato l’annuncio del tour di Victoria De Angelis come dj. La bassista ha difatti da poco intrapreso una carriera come solista e ha già fatto diverse serate nei club in giro per il mondo. Anche il nuovo stile di vita di Damiano lascia pensare ad una possibile rottura. Il frontman ha difatti lasciato Roma, sua città natale, per trasferirsi a Los Angeles dove ha iniziato una frequentazione con l’attrice americana Dove Cameron dopo la rottura con la sua storica fidanzata Giorgia Soleri. Il chitarrista Thomas Raggi è stato invece avvistato a numerosi eventi di moda, cosa che lascerebbe pensare voglia lanciarsi in quel mondo. Ed il batterista Ethan Torchio? Lui sembrerebbe essere rimasto a Roma…

Al momento, comunque, si tratta di semplici rumors. Non resta quindi che aspettare notizie ufficiali da parte della band su quale sarà il futuro dei Maneskin.