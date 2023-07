Giorgia Soleri: ecco il messaggio inedito di addio a Damiano

È passato poco più di un mese da quando Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri hanno annunciato la fine della relazione. L’annuncio dei diretti interessati, in realtà, è stato preceduto dalla diffusione di un video in cui si vedeva Damiano baciare in discoteca una ragazza di nome Martina Taglienti, vecchia amica del cantante e di Victoria De Angelis, bassista della band. La clip è diventata subito virale e in tanti hanno subito pensato che Damiano fosse stato infedele all’influencer. A causa di ciò, il rocker è stato costretto a dover mettere le cose in chiaro e annunciare la rottura con Giorgia. Pochi giorni dopo, è arrivato anche il comunicato della Soleri, in cui aggiungeva che i due avevano sempre avuto una relazione aperta.

L’ex partecipante di Pechino Express ha poi spiegato come, in realtà, avrebbe avuto in mente di annunciare la notizia a giorni. Proprio per questo, aveva chiesto all’ex fidanzato di evitare sconveniente pubblici fino a quel momento. Tuttavia, la cosa non è stata possibile e Giorgia è stata costretta a chiarire in fretta e furia le cose. Ma, se non fosse avvenuto questo ‘incidente di percorso‘, come sarebbe stato il comunicato della Soleri?

Oggi, 18 luglio, l’attivista ha aperto un box domande sul profilo Instagram e ha risposto a varie domande dei suoi followers. Una delle curiosità più grandi dei suoi seguaci è stata, per l’appunto, quella di sapere l’originale messaggio con il quale avrebbe svelato la separazione. La Soleri non si è tirata indietro e ha risposto alla domanda pubblicando la bozza dell’originale ‘comunicato di rottura’. L’annuncio, datato 6 giugno, sarebbe stato fatto insieme a Damiano in questo modo:

Ciao a tutt*, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione, Giorgia e Damiano.

Giorgia Soleri: “Come vivo l’invadenza sulla mia vita privata”

Giorgia Soleri ha poi continuato a rispondere ad altre domande dei suoi fan. Un utente le ha chiesto come vivesse questa continua invadenza della gente nei confronti della sua vita sentimentale e privata, aumentata ancora di più dalla fine della sua storia con Damiano. L’attivista ha confessato di non viverla benissimo. Inoltre, non riesce proprio a comprendere la morbosità delle persone che vogliono sapere tutto riguardo relazioni sentimentali a loro estranee. A tal proposito, ha anche citato il fenomeno Temptation Island: