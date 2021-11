Maneskin, nuove accuse dai Cugini di Campagna: “Non faranno la storia”

I Cugini di Campagna non mollano. Dopo aver accusato i Maneskin di aver copiato il loro look per il concerto a Las Vegas, il gruppo diventato famoso negli Anni Settanta ha lanciato nuove stoccate ai colleghi più giovani. Secondo i musicisti di Anima mia Damiano David e soci non passeranno alla storia come qualcuno vuol far credere da mesi. Ivano Michetti e compagni hanno inoltre assicurato di non provare invidia per i vincitori del Festival di Sanremo, come insinuato da qualche fan.

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano Ivano Michetti ha fatto sapere:

“Siamo contenti che ci abbiano imitato. È stata una palese imitazione dei nostri abiti, sicuramente decisa dai loro costumisti. Siamo molto felici”

I Cugini di Campagna hanno ribadito di non provare alcuna invidia nei confronti dei Maneskin visto che in cantiere hanno numerosi concerti, molti dei quali pure negli Stati Uniti. Michetti ha infatti annunciato che il prossimo aprile il gruppo partirà per gli Stati Uniti, per una serie di concerti a New York.

“Noi siamo dei fan dei Maneskin, della loro bellezza, della loro gioia, e poi sono di Roma come noi. Il momento è loro ed è giusto che sia così”

Nonostante l’attestato di stima Ivano Michetti dei Cugini di Campagna non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina ai vincitori dell’Eurovision Song Contest:

“C’è davvero chi paragona Damiano a Robert Plant dei Led Zeppelin? Ma non scherziamo. Plant ha una voce incredibile, con tutto il rispetto per Damiano. E vogliamo confrontare Jimmy Page con il chitarrista dei Maneskin? Non esiste. Ci ritroveremo tra sette o otto mesi a chiederci: “Ma ti ricordi quella canzone che ha vinto Sanremo?” Non farà la storia”

Al momento nessun componente dei Maneskin ha replicato alle insinuazioni dei Cugini di Campagna. Molti fan di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno però invaso la bacheca Facebook del gruppo anni Settanta con critiche e insulti.

Nel 2017 I Cugini di Campagna si sono scagliati anche contro Lady Gaga, rea di aver copiato alcuni loro outfit. La band ha scritto una lettera a Stefani Germanotta ma non ricevendo alcuna risposta ha deciso di bloccarla su tutti i social network.

Il tour dei Maneskin

Nel 2022 partirà ufficialmente il tour internazionale dei Maneskin. Le tappe italiane – quelle a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Verona – sono andate sold out in circa due ore. La prossima estate la band italiana si esibirà pure al Circo Massimo. Il Loud Kids on Tour porterà il gruppo anche in: Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Ucraina, Russia, Estonia.

A Las Vegas i Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones e per la loro performance sono stati ringraziati personalmente da Mick Jagger. Il prossimo aprile Damiano e compagni saranno in Francia, accanto ai Pearl Jam e Imagine Dragons, protagonisti di un importante festival musicale.