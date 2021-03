Maneskin, no plagio a Sanremo 2021. Fasulo: “C’è solo una ripetizione”

Questa mattina, giovedì 4 marzo 2021, si è tenuta la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2021. Nelle scorse ore è spuntata l’ombra di un presunto plagio sui Maneskin al Festival. Il loro brano in gara Zitti e Buoni è stato accostato a quello di Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone F.D.T. – Fuori di Testa pubblicato nel 2015. Per via della sonorità e del ritornello cantato in maniera urlata è scoppiata la polemica sui social. Il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ha chiarito tutto e ha deciso di archiviare la questione:

“C’è solo la ripetizione di Fuori di testa. La conclusione dei consulenti è che non c’è plagio”

Dopo le varie segnalazioni giunte, sono stati chiamati i consulenti musicali dell’azienda di Viale Mazzini e hanno riportato alcune valutazioni che portano alla conclusione che non si tratta di plagio, poiché la melodia e l’incipit sono diversi. Nel frattempo anche la casa discografica Sony Music si è esposta sulla questione divulgando una nota stampa, sostenendo che non vi è presenza di plagio melodico sulla linea vocale, né un plagio strumentale sulla stessa struttura armonica come si evince da perizia tecnica. Il focus principale dell’analisi è la melodia del ritornello e nei due brani si evince la totale discordanza.

Le parole Fuori di Testa avrebbero nei due brani uno svolgimento diverso anche determinato dalla assenza o presenza di pause. La band si è scagliata contro Amadeus e Fiorello, hanno commentato in malo modo palloncini sulle poltrone del Teatro Ariston e l’ospitata di Laura Pausini. I fan hanno pensato a un attacco hacker del loro profilo Twitter e, invece, è stata solo una trovata geniale del team che segue il gruppo musicale, come si legge da un post:

“Buonasera, come sapete i Maneskin sono impegnati a #Sanremo2021. Nel frattempo hanno affidato questo profilo Twitter a @Dio che ricambierà il loro gesto di buona fede combinando grandi casini, come da tradizione rock. Su, al lavoro”

Al momento, nella prima classifica provvisoria di Sanremo 2021 i Maneskin si trovano al quindicesimo posto. Prima posizione per Ermal Meta, secondo per Annalisa e terzo per Irama. Chiudono Bugo, Ghemon e Aiello rispettivamente al ventiquattresimo, venticinquesimo e ventiseiesimo posto. Naturalmente tutto cambierà a partire già da stasera che voterà l’Orchestra, domani sera la stampa, Web, Radio e Tv e nella serata finale subentrerà il televoto.