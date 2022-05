In tanti si chiedono chi sia riuscito a battere la band, che ora è conosciuta in tutto il mondo: il vincitore non è da meno, però

Chi ha battuto i Maneskin a X Factor 11? Era il 2017 quando la band del momento partecipò al talent show di Sky, e già allora lasciarono il segno. Il pubblico era pazzo di loro, ma c’era qualcuno che forse è riuscito a lasciare ancor di più il segno con la sua voce: è stato Lorenzo Licitra a vincere X Factor davanti ai Maneskin. Come spesso accade, in tutti i talent, non sempre chi non vince non riesce ad affermarsi ugualmente e i Maneskin non ne sono l’unico esempio. Restando in casa X Factor c’è Giusy Ferreri, per esempio, che arrivò seconda dietro agli Aram Quartet; eppure il gruppo si è persino sciolto e oggi sulla scena musicale si sente parlare più di Giusy. E di Antonio Maggio, ex degli Aram Quartet, che ha intrapreso la carriera da solista.

I Maneskin sono esplosi in tutto il mondo, e chiunque abbia seguito X Factor 2017 era certo sarebbe successo, ma anche il vincitore Lorenzo Licitra ha avuto le sue soddisfazioni. E continua ad averle. Intervistato dal settimanale Oggi, inoltre, Lorenzo ha raccontato cosa è successo dopo la vittoria e soprattutto ha negato la rivalità con i Maneskin. Quando ha vinto è finito in un frullatore, ha raccontato: un periodo frenetico e ricco di concerti. Si è esibito in tutto il mondo dove il bel canto italiano è più apprezzato più di quanto avvenga in Italia. E ne sa qualcosa anche Il Volo.

Si è esibito in Brasile, negli Stati Uniti, in Sudafrica e anche all’Onu. Pubblici diversi, ambienti diversi rispetto alla band romana: questa è la spiegazione dietro alle diverse carriere. Lorenzo Licitra non sente rammarico verso i Maneskin:

“Facciamo due cose completamente diverse. Questa è la risposta ai castelli che sono stati costruiti in questi anni. Sui social hanno scritto cose false. Tra noi non c’è mai stata competizione, sono felice di quello che hanno conquistato, è tutto strameritato”

Quindi è arrivata la risposta a un’altra domanda: in che rapporti sono oggi i Maneskin e Lorenzo Licitra? “Siamo sempre rimasti in contatto. Non guardo agli altri con invidia, ognuno fa la sua strada”. Un’altra persona con cui è rimasto sempre in contatto dopo X Factor è Mara Maionchi, la sua giudice nel talent. Quando gli hanno chiesto se rifarebbe X Factor, Lorenzo ha risposto così: “Sì, e lo vincerei di nuovo”.

Ma che fine ha fatto Lorenzo Licitra? Dopo X Factor non gli è piaciuto il progetto che avevano su di lui: “Volevano trasformarmi nel Michael Bublé italiano”. Gli avevano proposto un disco di Natale, ma a lui non convinceva. Nel frattempo ha collaborato con la Fondazione Pavarotti, ha scritto canzoni ed è presente nell’ultimo album di Renato Zero. Adesso ha intenzione di dare voce alla sua anima più pop rispetto a quella lirica e sta scrivendo molto. Entro fine anno dovrebbe uscire un suo album. Il fidanzato di Gabriele Rossi non smette di sognare: “Sogno di girare il mondo e cantare. Quello che dico io, però”.