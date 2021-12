Gabriele Rossi allo scoperto con Lorenzo Licitra: è amore grazie a X Factor

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono fidanzati! I due sono stati protagonisti del gossip circa un anno fa ma poi non si è più parlato della loro frequentazione. Ed è proprio nel silenzio sulle pagine di cronaca rosa che invece il loro amore è cresciuto ed è diventato qualcosa di serio e profondo. A lanciare lo scoop era stato il settimanale Chi, che aveva paparazzato la coppia in occasione di una cena di beneficienza a cui hanno preso parte insieme. Nel gossip si era ipotizzato anche di una notte trascorsa insieme a casa di Licitra, visto che erano stati visti insieme entrare nel portone del suo palazzo. Da quel momento avvistamenti su avvistamenti, ma loro sono riusciti a tenere riservata la relazione. Oggi invece è arrivata la conferma.

L’attore è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha parlato di carriera e di amore. Dopo il capitolo Gabriel Garko, la conduttrice ha introdotto il nuovo fidanzato di Gabriele Rossi. Lui ha confermato che la relazione va avanti da due anni quasi e vivono insieme. Non sono mancati commenti sui divani in studio, si sente qualcuno dire di essere rimasto indietrissimo sulla vita sentimentale dell’attore. Lorenzo Licitra ha anche registrato un messaggio per il suo Gabriele, una vera e propria sorpresa per lui.

Licitra è un cantante e ha vinto X Factor 2017, piazzandosi al primo posto davanti ai Maneskin. Nel video però il vincitore di X Factor ha parlato di Gabriele nella serie tv su Carla Fracci, elogiando il lavoro svolto dopo averlo seguito a volte anche dietro le quinte. La Bortone ha chiesto al suo ospite cosa si sono detti quando i Maneskin hanno trionfato a Sanremo e all’Eurovision: “Era una vittoria meritatissima, dai il loro talento era già venuto fuori in maniera schiaccianti”.

Come si sono conosciuti Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra? Proprio grazie a X Factor. Con la fine dell’edizione, l’attore ha inviato un messaggio ai suoi due concorrenti preferiti: Licitra e Rita Bellanza. Li ha incoraggiati a non smettere di cantare, ma il messaggio mandato a Lorenzo ha avuto un seguito. “Poi è capitato di prenderci un caffè, poi un altro, e poi…”, ha svelato Gabriele. Dopo questa conferma in televisione, appariranno insieme anche sui social?