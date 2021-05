Maneskin, l’affondo di Vittorio Sgarbi: “Si parla solo di cosa indossano”

I Maneskin sono sulla bocca di tutti dopo la duplice vittoria al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest 2021. Questa volta a esprimere un’opinione sulla band lanciata da X Factor è stato Vittorio Sgarbi, il popolare critico d’arte e opinionista tv. Com’è nel suo stile Sgarbi ha usato parole taglienti, che stanno già facendo parecchio discutere.

Su Twitter Vittorio Sgarbi ha fatto notare che dei Maneskin si parla più del look che della musica:

“Quando di un gruppo più che della musica si parla di ciò che indossano, come si truccano o cosa dicono, siamo nel campo delle mode. Ma la creazione artistica è altra cosa. Per questo, per esempio, ai Maneskin, preferisco gli Extraliscio“

Al momento Damiano David e compagni hanno preferito non replicare alle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi. Del resto i Maneskin preferiscono non alimentare sterili polemiche e far parlare la loro musica. Soprattutto in un momento magico come questo, dove la band romana sta macinando un successo dietro l’altro.

Maneskin, record su record

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest i Maneskin sono entrati nella Uk Weekly Single Chart, la classifica musicale del Regno Unito. La canzoni Zitti e buoni, che ha vinto il Festival di Sanremo 2021, è arrivata al diciassettesimo posto della chart inglese.

È stato stabilito un nuovo record per Damiano David e soci: per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano è entrato nella Top 20 britannica. Nel 1990 Luciano Pavarotti con Nessun dorma era arrivato alla ventunesima posizione.

Zitti e buoni vanta oltre 52 milioni di streaming: è primo nella classifica italiana su Spotify ed è nella top ten della chart mondiale. I Maneskin sono riusciti a battere star internazionali come Taylor Swift e Justin Bieber. Una vera soddisfazione per il gruppo che è anche ai primi posti delle classifiche di oltre trenta Paesi nel mondo.

Intanto vanno a ruba i biglietti del tour dei Maneskin, previsto per il prossimo dicembre. Risultati grandiosi per la rock band italiana. Con buona pace dei francesi, che hanno provato a rovinare il trionfo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest accusando Damiano David di aver sniffato cocaina in diretta, durante l’evento.

Con buona pace pure della tv bielorussa che, senza mezzi termini, ha definito i Maneskin dei degenerati e pervertiti. Aggettivi che hanno lasciato tutti a bocca aperta e che non hanno mai ricevuto replica dai vincitori di Sanremo 2021.