Maneskin, è scontro tra Damiano e il Senatore Pillon: il botta e risposta

Botta e risposta tra Damiano David dei Maneskin e il Senatore Simone Pillon. Quest’ultimo sui social aveva condiviso un commento negativo sul look che il frontman della band ha sfoggiato sul palco degli Mtv Ema. Proprio lì, il gruppo italiano è riuscito a conquistare un altro successo. Dopo l’apertura del concerto dei Rolling Stones e molto altro, i Maneskin hanno registrato un altro successo internazionale in questo anno 2021. Agli Mtv Ema di Budapest hanno ricevuto il premio come Miglior gruppo rock, superando noti avversari.

Per una categoria internazionale, rappresenta il primo successo italiano nella storia del famoso evento musicale. La band non ha attirato l’attenzione solo con l’esibizione e il premio, ma anche con i look sfoggiati, firmati Gucci. A colpire è stato soprattutto l’outfit di Damiano, che ha indossato una camicetta corta trasparente, slip, stivali alti, guanti di pelli e calze a rete autoreggenti. Simone Pillon non ha per nulla apprezzato i look proposti dai Maneskin sul palco di Budapest, tanto che condivide un forte attacco. Il senatore si sarebbe aspettato “qualcosa di diverso”. Scendendo nel dettaglio, si è lasciato andare a critiche abbastanza negative.

“Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo. Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del ddl zan. Guardandoli, mi chiedo: ‘Dove sarebbero le discriminazioni?'”

Simone Pillon ha continuato ricordando “il massacro cui fu sottoposto Povia” quando prese parte al Family day nell’anno 2007 “difendendo la famiglia naturale”. Il senatore avrebbe voluto vedere sul palco “in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina”. Solo in questo caso, avrebbe visto “qualcosa di davvero dirompente”.

Così, secondo Pillon, avrebbero davvero dimostrato di essere “fuori dagli schemi, invece è sempre la solita solfa”. Non è tardata ad arrivare la risposta di Damiano David. Ebbene il frontman dei Maneskin ha ironizzato sulle frasi poco carine condivise dal senatore, senza troppe polemiche o giri di parole.

Il cantautore, apprezzato e amato ormai a livello mondiale, ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram alcune foto ironiche riguardanti il suo outfit, condivise dai fan sui social. Tra queste immagini, è possibile vedere lo screen del Tweet pubblicato appunto da Pillon.

La descrizione poi parla chiaro. Innanzitutto, Damiano ci ha tenuto a ringraziare tutti: “Notte degli Ema. Grazie ragazzi, abbiamo fatto la storia”. Dopo di che, ha aggiunto una chiarissima frecciata: “P.S.: Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon”.

Il post è inondato di tantissimi messaggi di sostegno e appoggio da parte del vastissimo pubblico che apprezza il fatto che i Maneskin abbiano portato l’Italia al centro della scena del mondo rock. Qualche mese fa, Fedez aveva attaccato a muso duro Pillon!