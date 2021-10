Maneskin: “Dispiaciuti”. Date del tour rinviate, doccia fredda per i fan

Slittano le attesissime date di inizio del tour italiano dei Maneskin. Ad annunciarlo è la stessa band, attraverso i propri canali ufficiali social. Tutto è stato rinviato al 2022, dunque, sul suolo della Penisola, nel 2021, non ci sarà alcun concerto messo in piedi dal gruppo romano. Nello specifico, i rinvii riguardano le date di dicembre a Roma e a Milano che sono state calendarizzate al marzo e all’aprile del 2022.

Il 14 e 15 dicembre 2021 i Maneskin avrebbero dovuto transitare dal Palazzo dello Sport di Roma e il 18 e 19 dicembre 2021 avrebbero dovuto essere al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Non sarà così: la band recupererà tra il mese di marzo e quello di aprile. “Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto”. Così la band in una nota diffusa su Twitter, Facebook e Instagram.

Maneskin, date romane e milanesi rinviate

Riassumendo, ecco il calendario aggiornato del tour. Queste le date cancellate:

14 dicembre 2021 – Palazzo dello Sport di Roma

15 dicembre 2021 – Palazzo dello Sport di Roma

18 dicembre 2021 – Mediolanum Forum di Assago, a Milano

Di seguito le date di recupero nel 2022 in cui i Maneskin sbarcheranno a Milano e a Roma:

23 marzo 2022 – Mediolanum Forum di Assago, a Milano

5 aprile 2022 – Mediolanum Forum di Assago, a Milano

12 aprile 2022 – Palazzo dello Sport di Roma

13 aprile 2022 – Palazzo dello Sport di Roma

Le altre date del tour non hanno subito cambiamenti. A seguire l’elenco completo delle tappe:

Maneskin, perché le date iniziali del tour sono slittate

La band timonata da Damiano David non ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a rinviare al 2022 le date milanesi e romane. Non è peccato però ipotizzare che la scelta, probabilmente, è riconducibile alle disposizioni sulle riaperture ‘Covid’, con la decisione del governo che per stadi e palazzetti ha previsto un 75% di presenze all’aperto e 60% al chiuso. Possibile che i Maneskin abbiano optato di iniziare il tour italiano nel 2022 (e non più a fine 2021) nella speranza che le misure sulla capienza possano essere ulteriormente allentate il prossimo anno.

Tutte le date italiane del tour sono sold out. I Maneskin, nei prossimi mesi, saranno impegnati anche in un tour europeo (prevista inoltre una tappa a New York): anche in questo caso i biglietti di tutte le tappe sono stati esauriti in un amen.