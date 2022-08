Maneskin, Damiano senza veli sul palco: la reazione della fidanzata

Mentre in Italia era notte fonda, dall’altra parte dell’oceano Atlantico i Maneskin di Damiano David scrivevano una nuova importante pagina della storia della musica italiana. La band romana, seconda classificata ad X Factor 2017 dietro al desaparecido Lorenzo Licitra, partecipava in veste di special guest agli MTV Video Music Awards 2022, evento per eccellenza dedicato ai migliori videoclip musicali in circolazione.

I Maneskin (griffati Gucci) hanno partecipato ai VMAs in quanto inclusi nella scaletta dei performer e come nominati in due importanti categorie, rispettivamente Best Alternative (per il singolo I wanna be your slave) e Best New Artist. Una serata che si è rivelata trionfale per il gruppo, che alla fine ha vinto il “moonperson” proprio per il primo fra i due premi qui citati.

I Maneskin, in ogni caso, erano per l’appunto presenti allo show americano anche per esibirsi sulle note del loro ultimo singolo, Supermodel. Non solo non era mai successo che un artista italiano vincesse un VMA, ma è anche inedito il fatto che un artista nostrano avesse uno spazio fra le live performance di questa prestigiosa serata.

L’esibizione dei Maneskin è stata senza ombra di dubbio quella più chiacchierata degli MTV VMAs. I motivi per cui tutti hanno parlato della performance sono, fondamentalmente, due, e sono entrambi legati alla messa in onda e agli outfit indossati dai membri del gruppo.

Damiano David, infatti, si è presentato sul palco con il lato B in bella vista, che ha scosso fieramente a favore di telecamera. Dall’altro lato, si è molto parlato della scelta della regia di “censurare” l’esibizione con un campo lungo che ha impedito ai fan di godersi la performance da casa. In questo caso, la scelta è stata legata al fatto che, a causa di un problema con il suo outfit, la bella bassista Victoria si è ritrovata a seno scoperto.

Come Giorgia Soleri ha reagito all’esibizione dei Maneskin ai VMAs

Come avrà reagito, dunque, l’attivista e influencer Giorgia Soleri, nonché la fidanzata di Damiano, a questa esibizione “scollacciata”? La Soleri si è limitata a condividere un’immagine del suo fidanzato di spalle con l’emoji che si copre gli occhi per la vergogna. Qui sotto potete recuperare la suddetta Instagram Stories.