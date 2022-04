Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri: la foto da ragazzini e la dolce dedica

La storia d’amore tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e l’influencer e attivista Giorgia Soleri va a gonfie vele. Nonostante le frequenti malelingue il 23enne e la 26enne, che sono usciti allo scoperto come coppia solo nel 2021, si scambiano spesso dimostrazioni d’amore sui social. Nella serata del 25 aprile 2022 la Soleri ha pubblicato una particolare foto che è rimbalzata ovunque sul web che la ritrae insieme al cantante nei primi momenti della loro relazione, precisamente otto anni fa.

Damiano David e Giorgia Soleri stanno insieme da molto tempo ma hanno vissuto i primi anni della loro love story lontano dai riflettori. Nonostante vivano una relazione che li costringe a stare lontani l’uno dall’altra per molto tempo a causa degli impegni musicali di lui, da poco reduce dall’esibizione al Coachella, i due sembrano più affiatati che mai. La foto condivisa su Instagram dall’influencer milanese dimostra che il loro è un amore ormai longevo, che ha saputo resistere al tempo.

L’immagine, scattata esattamente il 25 aprile 2014, ritrae i due ragazzi sorridenti mentre sono insieme in giro per una Roma assolata, precisamente a Piazzale Flaminio. Giorgia e Damiano, che all’epoca erano due ragazzini di rispettivamente 18 e 15 anni, sono praticamente irriconoscibili e hanno l’aspetto di due perfetti sconosciuti adolescenti. Sotto alla foto la Soleri ha scritto una dedica molto particolare. La 26enne ha ricordato i primi momenti in cui ha frequentato David. I due a quanto pare si sono conosciuti facendo lunghe passeggiate a Villa Borghese. Ecco cosa ha scritto in una storia poi ripostata dal cantante dei Maneskin:

“8 anni fa, oggi. Io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’. Che ridere pensarci oggi”.

L’attivista ha quindi ricordato con un pizzico di nostalgia i momenti in cui Damiano era un semplice ragazzino con la passione per la musica. Nella storia Instagram successiva c’è invece una foto di loro due un anno fa, totalmente diversi ma sempre più affiatati. Su questo scatto la 26enne ha scritto: “E un anno fa oggi. Che viaggio meraviglioso”.

Insomma, altro che rottura. L’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri, al momento impegnata con la promozione del suo libro di poesie “La signorina nessuno”, sembra essere sempre più forte nonostante spesso i gossip cerchino di farli apparire divisi. Solo lo scorso gennaio 2022 Dagospia ha lanciato la notizia bomba di una loro crisi, poi smentita dai diretti interessati, più che con le parole, con i fatti.