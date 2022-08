Nessun bebè all’orizzonte per Damiano David e Giorgia Soleri. Il frontman dei Maneskin e l’influencer condividono una love story da molti anni, addirittura da prima che il cantante raggiungesse il successo planetario. Anche se la relazione è solida, al momento la coppia non ha intenzione di avere figli. A sottolinearlo è stata la stessa Soleri, in una chiacchierata con la sua fanbase di Instagram. Nelle scorse ore la donna, che un anno fa ha dovuto sottoporsi a un intervento per curare l’endometriosi di cui soffre, si è messa a disposizione delle followers che stanno combattendo con il suo stesso problema di salute. E tra un consiglio e una delucidazione è stato toccato anche il tema gravidanza.

Diverse ‘seguaci’ hanno chiesto alla giovane della vulvodinia e di come sta oggi. “Emotivamente molto bene, fisicamente meno ma tutto sommato non posso proprio lamentarmi”, ha spiegato la Soleri, la quale ha aggiunto che sta assumendo la pillola continuativa: “Non faccio la pausa – ha riferito -, butto le pillole placebo, quindi non mestruo, non ovulo e non ho il sanguinamento di sospensione”. Per quanto dovrà sottoporsi alla cura? La scrittrice ha risposto che dipende da caso a caso ma che solitamente si prendono le pillole finché “non si cerca una gravidanza” oppure fino a quando non sopraggiunge la “menopausa”.

Si è quindi lambito l’argomento relativo a una possibile dolce attesa. Sulla questione una fan le ha fatto una domanda diretta, senza girarci troppo attorno: “Cosa ti hanno consigliato per una futura gravidanza?”. La compagna di Damiano David ha replicato in modo tanto conciso quanto chiaro: “Al momento niente perché non desidero una gravidanza”.

Dunque per ora il cantante e la scrittrice non hanno alcuna intenzione di mettere su famiglia. D’altra parte non si trovano in una situazione semplicissima su tale fronte. Come appunto spiegato la Soleri soffre di vulvodinia mentre il leader dei Maneskin passa parecchio tempo sul palco in giro per il mondo. Giorgia non ha specificato se la scelta di non avere figli è una decisione definitiva oppure temporanea ed eventualmente ripensabile. Quel che è sicuro è che al momento non c’è alcuna idea di mettere al mondo un bebè.

Damiano e Giorgia sono legati sentimentalmente dal 2017. Come si è poc’anzi detto, ancor prima che lui diventasse una celebrità a livello globale. Il successo pare non aver scalfito in alcun modo il rapporto dei due piccioncini. Qual è il segreto di cotanto feeling? “Fiducia, libertà, flessibilità, comunicazione e curiosità”, ha assicurato l’influencer.