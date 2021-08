Maneskin, collaborazione con una leggenda del rock: indizi del colpaccio

I Maneskin continuano la loro ascesa inarrestabile e sorprendono ancora con nuove importanti partecipazioni e collaborazioni. Nelle ultime ore i fan della celebre band musicale vincitrice del Festival di Sanremo 2021 hanno accolto con entusiasmo una grande novità.

Nelle ultime ore negli account social del gruppo è apparso un video che ha colto di sorpresa e decisamente infiammato i fan. Ma cosa ha portato a tanto entusiasmo? La band ha pubblicato la parte conclusiva di un video conference con un personaggio iconico della musica americana: Iggy Pop.

“Keep an eye on this. Soon @iggypopofficial” (che tradotto significa tieni d’occhio questo ndr.) hanno scritto a commento del breve filmato. Cosa bolle dunque in pentola? Una nuova collaborazione con Iggy Pop? L’idea, neanche a dirlo, ha scatenato la reazione dei fan.

Tra i tanti commenti che si leggono a margine del post, ci sono anche quelli dei membri della band. Come quello di Victoria De Angelis che ha definito Iggy Pop ‘punk daddy‘, ovvero il papà punk. Delle parole scelte non a caso, poiché probabilmente sono anticipatrici di quello che potrebbe diventare il rapporto tra l’artista americano e la band italiano.

Cosa avrà voluto dire Victoria con il termine ‘papà’? Forse Iggy Pop si prenderà cura della band? Già, ma in che modo? Sono queste solo alcuni degli interrogativi che si stanno ponendo i fan del gruppo. Sempre per la gioia dei loro supporters i Maneskin hanno in serbo un grande ritorno su Rai Uno.

A spoilerare la notizia è stata la rubrica A lume di candela del portale Dagospia, che svela anche che la band torna sulla tv di Stato a settembre in occasione di un altro importante evento musicale, il Seat Music Awards. Durante l’evento gli artisti riceveranno i premi ottenuti con i loro album e singoli pubblicati nel corso dell’ultimo anno.

Gli appassionati dei Maneskin devono aspettare quindi il 9 e 10 settembre per rivedere Victoria, Ethan, Damiano e Thomas. Nel frattempo chi ancora non li conoscesse potrà risentire il loro celebre brano, con cui hanno ottenuto la vittoria a Sanremo e conquistato il mondo.