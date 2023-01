È uscito un nuovo episodio del podcast “Il Sottosopra” e Selvaggia Lucarelli non si è risparmiata. Ad entrare nel suo mirino, questa volta, sono stati i Maneskin. Già nei giorni scorsi, la giudice di “Ballando con le stelle” aveva ironizzato sul “matrimonio” celebrato a Roma tra i membri della band, definendolo degno di una puntata del “Boss delle cerimonie”. Ma, questa volta, la giornalista si è lasciata andare ad un’analisi più profonda.

“Cosa sta succedendo ai Maneskin?”, così è iniziata la puntata. Un tempo fan del gruppo, la Lucarelli ha ammesso di non riuscire più a trovare quell’autenticità passata nella famosa band, “cresciuta troppo in fretta” a seguito del successo mondiale raggiunto dopo la vittoria all’Eurovision. Li paragona, infatti, a delle “oche destinate al foie grois. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema”. Secondo Selvaggia, la musica sarebbe stata ormai oscurata da tutto l’eccesso che ruota attorno ai 4 musicisti: gli outfit rigorosamente a nome Gucci, le foto ardite, il trucco, gli strumenti spaccati durante i concerti, i continui baci “fluidi”.

L’opinionista ha poi parlato delle voci riguardo le possibili crepe nel rapporto tra Damiano David e Victoria De Angelis. I fan hanno già da tempo notato questa presunta spaccatura all’interno della band, collegandola ad una mancata sintonia tra la bassista e Giorgia Soleri, la fidanzata del noto frontman. I due stanno insieme dal 2018, ma sono venuti allo scoperto solamente due anni fa. Un rapporto ingombrante il loro, che starebbe mettendo a dura prova l’equilibrio all’interno del gruppo rock. A supporto di quest’indiscrezione, non è passata certamente inosservata l’assenza della 22enne danese alla festa di compleanno del leader dei Maneskin alcune settimane fa.

Selvaggia è poi tornata a commentare quella che ha definito una “baracconata”, ossia il finto matrimonio organizzato per promuovere il nuovo album del complesso, “Rush”. Un evento pieno di personaggi noti, da Fedez all’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Dopo un disco “non memorabile”, il gruppo dovrebbe pensare meno al prodotto commerciale che stanno cercando di vendere a tutti i costi, quanto più al prodotto musicale. “E chissà che non si accorgano di aver bisogno di tornare un po’ liberi di scorazzare dove gli pare”, ha così sentenziato la Lucarelli concludendo la puntata numero 24 del suo fortunato podcast.

I Maneskin stroncati dalle critiche

Il 20 gennaio 2023 è uscito l’ultimo lavoro dei Maneskin, “Rush”. L’album è arrivato dopo due anni di attesa in cui la band ha girato il mondo e raggiunto un immenso successo oltreoceano. Ma la stampa, tanto quella italiana quanto quella americana, non l’ha accolto nel migliore dei modi.

La nota testata americana “The Atlantic” ha definito le canzoni “riciclate e mediocri”, mentre il critico musicale Steven Hyden li ha descritti come una “caricatura di rock band”. Anche Rolling Stone non ha spesso parole troppo positive, ma li ha salvati il fatto di trovarli “piuttosto divertenti”. La critica si è soffermata soprattutto i testi delle canzoni e le forzature da rockstar: “Difficile dire quanto seriamente i Måneskin prendano queste sciocchezze. Certamente essere sopra le righe si adatta meglio a loro”. In Italia, invece, è ormai noto il durissimo giudizio del violinista Uto Ughi nei confronti del gruppo musicale, che li ha definiti “un insulto all’arte e alla cultura”.

Insomma, un’accoglienza non certamente calorosa per questo disco. Ma, nonostante i pareri feroci dei critici musicali, il pubblico sembra aver apprezzato moltissimo “Rush”. L’album ha conquistato infatti le classifiche di tutto il mondo posizionandosi al primo posto in ben sette Paesi, compresi Italia , Francia, Giappone, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania. Inoltre, ha raggiunto la Top 5 di 10 paesi, fra cui il Regno Unito, Germania, Finlandia e molti altri.