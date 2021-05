I Maneskin continuano a macinare un successo dietro l’altro. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest la band lanciata da X Factor è entrata nella Uk Weekly Single Chart, la classifica musicale del Regno Unito. La canzoni Zitti e buoni, che ha vinto il Festival di Sanremo 2021, è arrivata al diciassettesimo posto della chart inglese.

È stato stabilito un nuovo record per Damiano David e soci: per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano entra nella Top 20 britannica. Nel 1990 Luciano Pavarotti con Nessun dorma era arrivato alla ventunesima posizione

Zitti e buoni vanta oltre 52 milioni di streaming: è primo nella classifica italiana su Spotify ed è nella top ten della chart mondiale. I Maneskin sono riusciti a battere star internazionali come Taylor Swift e Justin Bieber. Una vera soddisfazione per il gruppo che è anche ai primi posti delle classifiche di oltre trenta Paesi nel mondo.

Intanto vanno a ruba i biglietti del tour dei Maneskin, previsto per il prossimo dicembre. Risultati grandiosi per la rock band italiana. Con buona pace dei francesi, che hanno provato a rovinare il trionfo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest accusando Damiano David di aver sniffato cocaina in diretta, durante l’evento.

L’artista si è prontamente sottoposto al test anti droga dimostrando che le accuse erano del tutto infondate e che, come spiegato da Ethan, stava solo raccogliendo i pezzi di un bicchiere che si era rotto nel bel mezzo dell’euforia generale.

Con buona pace pure della tv bielorussa che, senza mezzi termini, ha definito i Maneskin dei degenerati e pervertiti. Aggettivi che hanno lasciato tutti a bocca aperta e che non hanno mai ricevuto replica dai vincitori di Sanremo 2021. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria preferiscono far parlare la loro musica e la loro arte.

La fidanzata di Damiano David su tutte le furie

In questi giorni è sbottata su Instagram Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David. La modella e influencer si è scagliata contro la rivista F per aver usato la sua malattia, la vulvodinia, come pretesto per parlare della sua relazione d’amore nonostante un accordo stipulato prima di realizzare l’intervista.