Maneskin al Coachella, il palco trema: look e quel “f..ck” rabbioso

Tornado rock al Coachella Valley Music and Arts Festival, naturalmente firmato Maneskin. La band romana è sbarcata in California e, tanto per cambiare, ha messo in scena una performance da urlo. Damiano David e soci, acclamatissimi dal pubblico dei campi dell’Empire Polo Club di Indio, non sono passati inosservati. Ovviamente a colpire sono stati, oltreché i loro talenti cristallini e i loro brani pirotecnici, i look ruspanti con cui si sono presentati all’evento: abiti in pizzo – Damiano David sotto la sua vestaglia rosa aveva un completo sadomaso, con cui si è esibito negli ultimi brani —, trasparenze e un’infinità di mascara.

Ormai i ragazzi sono star globali e, a diritto, da tali si atteggiano. Damiano ha incendiato la folla quando si è spogliato, levandosi la vestaglia. “Se vedete una ragazza con cosce più belle delle mie fatemelo sapere”, ha scandito scherzando. Poi, quando hanno intonato “Gasoline”, brano tributo alle vittime della sanguinosa guerra in corso in Ucraina, è partito un “f.ck” rabbioso nei confronti di colui che ha scatenato l’inferno.

“Noi abbiamo il privilegio di vivere mentre altrove ci sono bombe che cadono sulle città”, ha ricordato David. Mentre cantava, sul maxischermo, è apparso anche il faccione di Vladimir Putin. Finita la performance Damiano ha ringhiato: “Free Ukraine, F.ck Putin”. Folla in visibilio.

Poco prima di dare ritmo e musica al palco del Coachella, la band ha rilasciato un’intervista all’Independent a cui Victoria De Angelis ha spiegato che i Maneskin hanno scritto un “sacco di musica in questi ultimi mesi”. “Naturalmente questa fottuta situazione in Ucraina ci ha veramente colpiti”, ha sottolineato la rocker, aggiungendo che come band hanno voluto usare la loro posizione per “spingere le persone a schierarsi per quello che è giusto e far sentire la gente aiutata e compresa“.

“Vogliamo alzare la nostra voce per qualcosa che abbia un significato. Sentivamo il bisogno di dire parlare di questa cosa”, ha concluso Vic.

Coachella, come funziona e gli artisti top in scaletta

Il Coachella, uno dei più importanti festival musicali a livello mondiale, ha avuto inizio lo scorso venerdì a Indio, in California. Ogni giorno gli eventi iniziano alle ore 12 locali (ci sono 9 ore di fuso orario con l‘Italia), quando i primi artisti a esibirsi salgono sul palco. le performance dei musicisti si alternano con i successivi fino a sera inoltrata, con le star che intrattengono la folla fino a dopo le 23.

In tutto, il Festival ospita sette palchi. Tra gli artisti più quotati in scaletta, oltre ai Maneskin, figurano Billie Eilish, Harry Styles, Swedish House Mafia e The Weeknd, ma anche Mika, Stromae, Doja Cat, Lil Baby, gli Idles, Phoebe Bridgers e una lunga serie di altre star.