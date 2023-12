Mammucari gela ‘sua maestà’ Milly Carlucci: lei non la prende bene

C’è una battuta da non fare ad un conduttore, quella sugli errori dei congiuntivi; è un qualcosa di fastidioso che va a minare lo strumento più importante che viene utilizzato dai presentatori, vale a dire la parola. Ebbene, Teo Mammucari se ne è fregato di ciò ed ha ‘colpito’ sua maestà, quindi lesa, Milly Carlucci. Nel corso della finale di Ballando con le stelle, in onda il 23 dicembre, in uno dei collegamenti con la Sala delle Stelle, la padrona di casa del talent show di Rai Uno ha detto al comico romano di notare una certa tensione in lui. La risposta del concorrente ha fatto calare per un attimo il gelo in studio, con la Carlucci che ha tagliato corto, cambiando argomento.

“Teo, ti vedo un po’ teso stasera, te lo devo dire”, la chiosa della conduttrice di Sulmona. Fulminante la risposta di Mammucari: “Sei tu quella tesa, hai già sbagliato due congiuntivi, ‘se sarei’… hai già fatto due errori di grammatica”. Milly, che solitamente ride alle battute e le alimenta con sorrisi affettuosi, stavolta ha replicato con un secco “va bene”, per poi togliere immediatamente la parola all’ex timoniere de Le Iene, chiudendo il collegamento e tornando a parlare con la giuria.

Alcuni telespettatori hanno notato il gelido atteggiamento mostrato dalla conduttrice e si sono riversati sui social per rimarcare la faccenda. D’altra parte, Se Mammucari lo si vuole in un programma, bisogna mettere in conto che è una voce che può ‘graffiare‘ in qualsiasi momento senza guardare in faccia a nessuno. Da sempre tale comportamento è la sua cifra stilistica, croce e delizia della sua carriera (a giudicare dal curriculum più delizia che croce).

Mammucari a Ballando con le Stelle: la saggia scelta di rallentare

Il comico romano è partito a cannone a Ballando con le Stelle. Nelle prime puntate è stato un tornado: poderosi gli scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli. A un certo punto i due hanno rischiato di deragliare, avendo avuto scambi di opinioni al limite che sono andati a toccare anche vicende personali. Teo ha un po’ esagerato. Saggiamente se ne è accorto; così, nelle ultime puntate, ha ‘rallentato’, ridimensionandosi e assumendo atteggiamenti meno sopra le righe.