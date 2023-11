Lucarelli fa nero Teo Mammucari: rivelazioni da Francesca Fialdini

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 novembre, c’era stato un nuovo confronto tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. In questo caso, però, il clima era diventato pesante nel giro di poco. La giudice, continuamente interrotta dal comico, aveva deciso di non esprimere il suo giudizio in merito alla performance, rimanendo in silenzio con gli occhi lucidi. Mammucari si era quindi scusato, avendo compreso l’errore.

Selvaggia Lucarelli e le scuse di Teo Mammucari

Domenica 19 novembre, ospite nel programma Da noi A ruota libera, Selvaggia Lucarelli è tornata sul capitolo delle scuse da parte di Mammucari. La giudice di Ballando ha offerto la sua versione in merito al dispiacere espresso dal comico alla fine del confronto avuto la sera prima: “È il suo ego ad avermi chiesto scusa, non è stato Teo. Per lui conta solo una cosa: l’applauso del pubblico, il consenso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita. Ha capito che a un certo punto ieri sera ha sbagliato. Ma non ha sbagliato con me, ma col pubblico. Non ha avuto l’approvazione del pubblico“.

Selvaggia ha quindi sostenuto che Teo Mammucari si sia scusato controvoglia: “Di me non gliene può fregare di meno! Questo te lo garantisco! Lì ha capito che l’unico escamotage per tornare a essere simpatico era chiedermi scusa, ma lo ha fatto proprio contro voglia. Erano scuse con la testa non col cuore. Non a caso oggi da Mara mi ha attaccato per venti minuti“.

Selvaggia Lucarelli, ha spiegato, era felicissima della presenza di Teo Mammucari nel cast, vivendola bene. A detta sua, però, non c’era stata reciprocità: “L’avevamo inquadrato in un modo, ma sta andando in un’altra direzione. Il suo problema è che non accetta il fatto di essere un concorrente. […] Se tu fai una battuta a Mammucari esplode il suo livore, mi ha rinfacciato cose che ho detto mesi fa“.

Teo Mammucari a Domenica In

Se da un lato Selvaggia Lucarelli era stata ospite di Francesca Fialdini, dall’altro Mammucari era stato accolto a Domenica In e, davanti a Mara Venier, il comico ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Nel talk show pomeridiano, Mammucari ha ampiamente parlato delle frizioni con Selvaggia Lucarelli, ritornando sulla famosa frase che la giornalista avrebbe detto proprio nello show di Mara Venier e sostenendo come la Lucarelli l’avesse attaccato durante ogni puntata. Il comico ha poi esternato la sua difficoltà a fare spettacolo in un contesto come quello di Ballando con le Stelle, arrivando a fare un confronto anche con la precedente esperienza a Tu si que vales.

A Domenica In, Teo Mammucari aveva dato l’impressione di essere un “cane bastonato”. Sui social, però, il pubblico si è diviso. Da una parte c’è chi ha sostenuto come il comico avesse parlato male di Ballando con le Stelle, trasmissione che lo sta ospitando, esibendo un insopportabile vittimismo. Altri, invece, hanno concordato con quanto detto da Mammucari e con la sua idea che la giuria non fosse sempre sul pezzo, puntando quindi un po’ troppo sulle liti.